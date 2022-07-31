Губернатор Севастополя сообщил о шести раненых при атаке на базу флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 7:28 в Telegram-канале сообщил, что украинский дрон нанес удар по штабу Военно-морского флота в Севастополе. В результате шесть сотрудников были ранены, погибших нет.
«В 06:02 ориентировочно раздался хлопок, БПЛА атаковал штаб флота. Во дворе штаба флота произошел взрыв, — прокомментировал позднее Развожаев. — Погибших нет, шесть человек пострадало, у двоих средней тяжести раны, у остальных — легкие». По его словам, раненым была оказана вся необходимая помощь, а на месте работают правоохранительные органы.
Губернатор добавил, что из соображений безопасности сегодня, в День Военно-морского флота, все публичные мероприятия, которые были запланированы в Севастополе, отменены. «Сейчас проведем оперативный штаб, будем принимать все необходимые меры. Поводов для паники никаких нет, все под контролем. Все правоохранительные и силовые органы мобилизованы. О причинах и деталях потом сообщат соответствующие компетентные органы», — пообещал он.
По словам Развожаева, пока сложно прогнозировать, будут ли усилены меры безопасности в городе. «[Мы] понимали, что товарищи из укрорейха захотят испортить нам праздник, — добавил он. — Поводов для беспокойства нет. Единственное: просьба жителям максимально оставаться дома и не находиться в местах общественных, не сосредотачиваться». Он допустил, что в ходе проведения заседания оперштаба будет принято решение по повышению уровня террористической безопасности.
Развожаев отметил, что переносить сегодняшние праздничные мероприятия в городе на другую дату не будут, кроме запланированного соревнования по хайдайвингу.
При ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе использовался самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с маломощным взрывным устройством, сообщила пресс-служба флота. Получившим ранения сотрудникам штаба оказывают медицинскую помощь.
До этого планировалось, что в День ВМФ в Севастополе будут проведены молебен, возложение цветов и обход кораблей в городской бухте.
В Севастополе в связи с нахождением базы Черноморского флота ранее запретили или ограничили посещение ряда городских пляжей. В конце мая губернатор говорил, что из-за спецоперации на Украине силовики проводят «мероприятия, о которых подробно и детально [он] по понятным причинам говорить не [может]».
Власти приграничных с Украиной российских регионов после начала спецоперации неоднократно сообщали об ударах беспилотников: так, в конце июля брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что квадрокоптер сбросил взрывное устройство на склад неподалеку от таможенного пункта «Троебортное». Пострадали четыре человека, один из которых впоследствии умер.