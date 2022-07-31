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Сенатор от Крыма заявила, что удар по штабу флота нанесли из Севастополя

Последствия удара по штабу Черноморского флота
Последствия удара по штабу Черноморского флота (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковали не извне, а с территории города, заявила «РИА Новости» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя», — сказала сенатор.

В разговоре с РБК Ковитиди уточнила, что информацию о том, что удар совершен из Севастополя «мы пока не можем подтвердить».

«Пока что твердо сказать не можем, откуда была совершена атака. Работают правоохранительные органы, до их выводов заключений делать нельзя, ситуация на полуострове службой безопасности сейчас полностью контролируется контролируется, Крым надежно защищен.О том, откуда и как произошел взрыв, мы сегодня сказать не можем, виновные разыскиваются», — заявила РБК Ольга Ковитиди. 

Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе
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Материал дополняется

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Теги
Лилия Пашкова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Крым Севастополь Черноморский флот Ольга Ковитиди
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