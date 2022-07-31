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Глава Госсовета Крыма счел удар дрона по штабу флота актом терроризма

Владимир Константинов написал, что Киев должен получить «по рукам» за эту атаку, чтобы более «не гадить на чужих праздниках». Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли в день ВМФ
Последствия удара по штабу Черноморского флота
Последствия удара по штабу Черноморского флота (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Совершив удар по штабу Черноморского флота в Севастополе в День Военно-морского флота, Украина показала, что перешла к тактике «откровенного терроризма», написал в Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия. <...> Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны», — считает политик.

По мнению Константинова, все, что могут делать Вооруженные силы Украины, — это «гадить», поскольку «это их природа».

«Уверен, из случившегося будут сделаны самые серьезные выводы, и ответ не замедлит себя ждать», — написал председатель крымского парламента. Он отметил, что Киеву следует «дать по рукам», «чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках».

Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что атака произошла ориентировочно в 6:00 31 июля на территории штаба флота — там случился взрыв после удара беспилотника. По данным главы региона, в результате пострадали шесть человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой, уточнял глава региона. Как и Константинов, Развожаев утверждал, что атаку совершили «укронацисты».

В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что дрон был самодельным, а взрывное устройство — маломощным.

После инцидента в городе отменили все запланированные в честь праздника мероприятия. Как уточнял Развожаев, их не будут переносить на другой день.

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