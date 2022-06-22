«Ведомости» узнали о начале «сворачивания» магазинов IKEA

IKEA начала предупреждать руководство торговых центров, где расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По их словам, компания собирается досрочно разорвать договор в одностороннем порядке, что повлечет для нее крупные штрафы. Как сообщил один из источников, подобные письма получили почти все ТЦ, где представлен бренд.

Магазины и студии IKEA есть в 10 торговых центрах Москвы: трех ТРЦ «Мега», «Авиапарке», «Европолисе», «Мозаике», «Афимолл сити», «Щелковском», «Кунцево плаза» и «Павелецкая плаза». В одном из них газете подтвердили получение уведомления, в другом — нет. Как предположил топ-менеджер этого ТЦ, шведская компания может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

Ingka Group, материнская компания IKEA, заявила, что принадлежащие ей 14 торговых центров «Мега» продолжат работу. Представитель компании не стал комментировать работу магазинов IKEA, входящих в периметр торговых центров. Всего у IKEA 26 магазинов и студий в 12 российских городах, они приостановили работу 4 марта. Компания не делала заявлений о закрытии розничного бизнеса, отметив, что решения по этому сегменту «остаются на паузе».

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