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IKEA ограничила время покупок на сайте до 15 минут

Когда пользователи дождутся своей очереди на сайте, у них будет только 10–15 минут на покупку. Личный кабинет и список покупок недоступны
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

IKEA ограничила время покупок на сайте после ожидания очереди 15 минутами, свидетельствует сайт магазина.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10–15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе IKEA создала очередь на своем российском сайте, где проходит распродажа товаров. В нее пользователь попадает при входе на главную страницу. Компания указала, что личный кабинет и список покупок недоступны, товары нужно добавлять сразу в корзину.

Оформление заказов в Москве и Петербурге 14 июля было приостановлено, поскольку все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняли.

IKEA создала онлайн-очередь для распродажи товаров
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

IKEA объявила о прекращении работы в России 15 июня. Сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут новому собственнику.

Товары на складах IKEA решила распродать онлайн. Распродажа должна была начаться 5 июля, но сайт компании перестал работать. В IKEA сбой объяснили техническими причинами.

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6 июля «Известия» сообщили, что «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к IKEA, потребовав, чтобы компания частично возобновила импорт и производство мебели в России. Как заявили в организации, это необходимо, чтобы люди могли обменять или отремонтировать уже купленные предметы. В процесс вступил Роспотребнадзор.

 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
IKEA мебель распродажа уходит из России
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