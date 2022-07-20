IKEA пообещала «достаточно времени» на покупки для участников распродажи
Сеть магазинов товаров для дома IKEA убрала фразу про ограничение по времени на онлайн-покупки из сообщения, которое показывают покупателям, ожидающим своей очереди поучаствовать в финальной онлайн-распродаже. Ранее магазин вводил ограничение времени пребывания на сайте для каждого посетителя.
«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. У вас достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершить покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение десяти минут система вернет вас обратно в очередь», — сказано в новом сообщении.
Для пользователей, которые заходят на сайт интернет-магазина компании, время ожидания может варьироваться от нескольких минут до часа или более. В сообщении говорится, что время ожидания зависит от числа пользователей на сайте. IKEA рекомендует не обновлять страницу, чтобы сохранить место в очереди.
После того как клиент попадет на сайт интернет-магазина, добавлять товары можно только в корзину, личный кабинет или список покупок будут недоступны.
В марте, после начала военной операции на Украине, IKEA объявила о приостановке работы магазинов и фабрик в России и Белоруссии. 15 июня компания объявила, что сократит масштабы бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
После этого IKEA провела распродажу товаров со складов для сотрудников и анонсировала распродажу для всех россиян. Однако 5 июля, когда началась прощальная распродажа, в работе сайте магазина произошел технический сбой.
Согласно данным Google Trends, примерно за полчаса с 23:30 4 июля до полуночи 5 июля россияне подняли поисковый запрос по слову «Икеа» на уровень сверхпопулярности (с 32 до 100 баллов интереса). В топе запросов оказались вопросы о том, почему сайт IKEA не работает или упал, а товары не добавляются в корзину.
Позже IKEA создала очередь на своем российском сайте, где проходит распродажа товаров, и ограничила время на покупки 10–15 минутами.