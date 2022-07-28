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В Lloyd's сообщили о планах застраховать корабли с украинским зерном

Страховщики и брокеры площадки Lloyd's of London готовятся обеспечить покрытие поставок украинского зерна, в ближайшие дни ожидаются объявления об их планах, сообщил Reuters председатель коммерческого страхового рынка Брюс Карнеги-Браун.

Lloyd's of London — это рыночная площадка, позволяющая свести покупателей и продавцов страховки, и фактически регулятор, устанавливающий правила работы для своих участников. 

Он рассказал, что Lloyd's после подписания соглашения о вывозе зерна 22 июля «довольно усердно» работает с участниками рынка, чтобы убедиться, что платформа может разработать политику страхования этого экспорта. Карнеги-Браун подчеркнул, что крайне важным является соблюдение соглашения, поскольку если страховщики могут смириться с «несколькими минами» в Черном море, то нарушения договора станут причиной для отказа от предоставления страховки.

Кроме того, о заинтересованности к страхованию судов, проходящих через зерновой коридор, заявил исполнительный директор компании Lancashire Алекс Мэлони. Эта страховая компания также находится в Лондоне. По словам Мэлони, страховщики заинтересованы в покрытии рисков при условии наличия договоренностей о международном сопровождении судов военно-морскими силами и четкой стратегии обезвреживания мин. «Мы не боимся риска, это определенно то, в чем мы заинтересованы», — сказал он.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

После начала российской военной операции на Украине из портов страны перестали вывозить зерно. Киев обвинял в этом Москву, последняя, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН, которые позволяют вывезти зерно из украинских портов. Согласно документу зерно будут вывозить из портов Одессы, Черноморска и Южного, корабли будут сопровождать украинские лоцманы, а в безопасном коридоре в Черном море — российский и турецкий флоты, а также, как сообщал глава МИДа России Сергей Лавров, третий участник, который еще не определен. На входе и выходе из акватории Черного моря суда будут досматривать представители совместного координационного центра, который заработал в Стамбуле.

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На следующий день после подписания соглашений стали поступать сообщения о ракетном ударе по порту Одессы российскими военными. Днем позже Москва подтвердила эти заявления, подчеркнув, что удары наносились по военной инфраструктуре порта. Лавров говорил, что в договоренностях нет ничего, что бы препятствовало продолжению спецоперации.

Запад осудил действия России и высказал опасения, что эти действия поставят под угрозу достигнутые договоренности. Однако 25 июля зампред генерального секретаря ООН Факран Хак заверил, что все стороны подтвердили приверженность соглашению.

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