В Lloyd's сообщили о планах застраховать корабли с украинским зерном
Страховщики и брокеры площадки Lloyd's of London готовятся обеспечить покрытие поставок украинского зерна, в ближайшие дни ожидаются объявления об их планах, сообщил Reuters председатель коммерческого страхового рынка Брюс Карнеги-Браун.
Lloyd's of London — это рыночная площадка, позволяющая свести покупателей и продавцов страховки, и фактически регулятор, устанавливающий правила работы для своих участников.
Он рассказал, что Lloyd's после подписания соглашения о вывозе зерна 22 июля «довольно усердно» работает с участниками рынка, чтобы убедиться, что платформа может разработать политику страхования этого экспорта. Карнеги-Браун подчеркнул, что крайне важным является соблюдение соглашения, поскольку если страховщики могут смириться с «несколькими минами» в Черном море, то нарушения договора станут причиной для отказа от предоставления страховки.
Кроме того, о заинтересованности к страхованию судов, проходящих через зерновой коридор, заявил исполнительный директор компании Lancashire Алекс Мэлони. Эта страховая компания также находится в Лондоне. По словам Мэлони, страховщики заинтересованы в покрытии рисков при условии наличия договоренностей о международном сопровождении судов военно-морскими силами и четкой стратегии обезвреживания мин. «Мы не боимся риска, это определенно то, в чем мы заинтересованы», — сказал он.
После начала российской военной операции на Украине из портов страны перестали вывозить зерно. Киев обвинял в этом Москву, последняя, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН, которые позволяют вывезти зерно из украинских портов. Согласно документу зерно будут вывозить из портов Одессы, Черноморска и Южного, корабли будут сопровождать украинские лоцманы, а в безопасном коридоре в Черном море — российский и турецкий флоты, а также, как сообщал глава МИДа России Сергей Лавров, третий участник, который еще не определен. На входе и выходе из акватории Черного моря суда будут досматривать представители совместного координационного центра, который заработал в Стамбуле.
На следующий день после подписания соглашений стали поступать сообщения о ракетном ударе по порту Одессы российскими военными. Днем позже Москва подтвердила эти заявления, подчеркнув, что удары наносились по военной инфраструктуре порта. Лавров говорил, что в договоренностях нет ничего, что бы препятствовало продолжению спецоперации.
Запад осудил действия России и высказал опасения, что эти действия поставят под угрозу достигнутые договоренности. Однако 25 июля зампред генерального секретаря ООН Факран Хак заверил, что все стороны подтвердили приверженность соглашению.