ООН подтвердила приверженность всех сторон к сделке по зерну

Все стороны соглашения об экспорте зерна с Украины морским путем подтвердили приверженность его исполнению. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге, трансляция шла на YouTube.

«С момента подписания соглашения стороны сделки и ООН поддерживали постоянный контакт, в том числе вчера. Все стороны подтвердили приверженность соглашению», — сказал он.

Хак отметил, что правительство Турции уже предоставило помещение для координационного центра. 26 июля все стороны, включая ООН, соберутся в нем в Стамбуле. Организация ожидает, что первые корабли выйдут из портов уже через несколько дней.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН договор о безопасном выходе кораблей с зерном из заблокированных украинских портов.

По плану, суда будут выходить из подконтрольных Украине портов Одессы, Черноморска и Южного по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов. Затем за ними будет следить российский и турецкий флот, а также еще одна сторона, которая пока не раскрывалась, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Координационный центр будет досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы, а также решать конфликтные ситуации.

Читайте на РБК Pro Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи

Украинская сторона уже начала готовить порты к вывозу зерна. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что первое судно может выйти из порта через четыре дня. Все три порта могут заработать в течение трех недель.

Советник президента Украины по экономике Олег Устенко отмечал, что страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при нормальной работе портов.