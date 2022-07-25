ООН подтвердила приверженность всех сторон к сделке по зерну
Все стороны соглашения об экспорте зерна с Украины морским путем подтвердили приверженность его исполнению. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге, трансляция шла на YouTube.
«С момента подписания соглашения стороны сделки и ООН поддерживали постоянный контакт, в том числе вчера. Все стороны подтвердили приверженность соглашению», — сказал он.
Хак отметил, что правительство Турции уже предоставило помещение для координационного центра. 26 июля все стороны, включая ООН, соберутся в нем в Стамбуле. Организация ожидает, что первые корабли выйдут из портов уже через несколько дней.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН договор о безопасном выходе кораблей с зерном из заблокированных украинских портов.
По плану, суда будут выходить из подконтрольных Украине портов Одессы, Черноморска и Южного по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов. Затем за ними будет следить российский и турецкий флот, а также еще одна сторона, которая пока не раскрывалась, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Координационный центр будет досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы, а также решать конфликтные ситуации.
Украинская сторона уже начала готовить порты к вывозу зерна. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что первое судно может выйти из порта через четыре дня. Все три порта могут заработать в течение трех недель.
Советник президента Украины по экономике Олег Устенко отмечал, что страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при нормальной работе портов.