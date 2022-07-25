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ООН подтвердила приверженность всех сторон к сделке по зерну

Все стороны соглашения об экспорте зерна с Украины морским путем подтвердили приверженность его исполнению. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге, трансляция шла на YouTube.

«С момента подписания соглашения стороны сделки и ООН поддерживали постоянный контакт, в том числе вчера. Все стороны подтвердили приверженность соглашению», — сказал он.

Хак отметил, что правительство Турции уже предоставило помещение для координационного центра. 26 июля все стороны, включая ООН, соберутся в нем в Стамбуле. Организация ожидает, что первые корабли выйдут из портов уже через несколько дней.

На Украине начали готовить порты к вывозу зерна
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН договор о безопасном выходе кораблей с зерном из заблокированных украинских портов.

По плану, суда будут выходить из подконтрольных Украине портов Одессы, Черноморска и Южного по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов. Затем за ними будет следить российский и турецкий флот, а также еще одна сторона, которая пока не раскрывалась, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Координационный центр будет досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы, а также решать конфликтные ситуации.

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Песков предложил подождать с оценкой механизма вывоза зерна
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Украинская сторона уже начала готовить порты к вывозу зерна. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что первое судно может выйти из порта через четыре дня. Все три порта могут заработать в течение трех недель.

Советник президента Украины по экономике Олег Устенко отмечал, что страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при нормальной работе портов.


 

Теги
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