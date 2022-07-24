Лавров сообщил о третьем участнике конвоя для судов с зерном с Украины
Кроме России и Турции суда с украинским зерном в Черном море будет сопровождать еще один участник, которого определят позднее, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств. Трансляция велась на YoТube-канале дипведомства.
«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до проливов», — сказал Лавров.
Также он отметил, что в Стамбуле Россия и ООН подписали соглашение, согласно которому глава организации Антониу Гутерриш поспособствует снятию санкций с российского экспорта продовольствия. Министр уточнил, что ограничения не коснулись зерна напрямую — рестрикции запрещали российским судам входить в зарубежные порты, а иностранным кораблям — в российские, а также затронули механизмы оплаты и страхования.
Кроме того, Лавров отверг вину России в возникновении продовольственного кризиса, указав, что к этому привели нарушения цепочек поставок в связи с пандемией и засуха в Северной Африке четыре года подряд.
После начала российской военной операции на Украине из портов страны перестали вывозить зерно. Киев обвинял в этом Москву, последняя в свою очередь утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения, которые позволяют обеспечить вывоз зерна из украинских портов, которое застряло там после начала боевых действий в стране. В переговорах посредниками выступали Турция и ООН. Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнил, что сделка не ограничена сроками.
Согласно соглашению для вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного организуют безопасный коридор. Корабли будут проходить по нему в сопровождении украинских лоцманов, при этом территориальные воды останутся заминированными.
На выходе и входе в Черное море суда будут досматривать, этим займется созданный совместный четырехсторонний координационный центр. Министр обороны России Сергей Шойгу пояснял, что это призвано пресечь провоз на этих кораблях оружия и боеприпасов, а также исключить провокации. Механизм по вывозу зерна начнет работать примерно через две недели, уточнили в ООН.