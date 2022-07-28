Siemens заявила об отсутствии проблем с возвратом турбин для Nord Stream

В будущем проблем с возвратом турбин после технического обслуживания в Канаде не будет — разрешение канадского правительства предусматривает возможность вывоза агрегатов в Германию после ремонтных работ, заявили в Siemens Energy, передает ТАСС.

Также в компании указали, что не получали от «Газпрома» каких-либо новых сообщений о неисправностях в турбинах и вследствие этого считает их исправными.

Ранее зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет свои обязательства по ремонтным работам. По его словам, из-за аварийных отказов неисправные двигатели находятся в состоянии вынужденного простоя, а компания не устраняет эти проблемы. Кроме того, Маркелов высказал опасения по поводу предстоящего капитального ремонта и проблем с возвратом оборудования из Канады из-за санкций.

В июне «Газпром» дважды сокращал прокачку газа по «Северному потоку», объяснив это тем, что турбина, использовавшаяся на газопроводе, была отправлена на ремонт в Канаду, но застряла там из-за санкций Оттавы. Также компания останавливала прокачку из-за профилактических работ, возобновив ее в том же объеме, что и до техобслуживания.

Позже Канада согласилась вернуть агрегат и отправила его в Германию, откуда он впоследствии должен отправиться в Россию. «Газпром» попросил Siemens предоставить документы с разрешением на вывоз двигателя. Компания сообщила об их получении 25 июля, но отметила, что документы не снимают риски и оставляют вопросы.

В Siemens настаивают, что власти Германии предоставили компании все необходимые бумаги для экспорта турбины в Россию, но нужно, чтобы «Газпром» передал таможенные документы для ее ввоза в страну. По данным Reuters, Москва не дала формального разрешения на ввоз агрегата. В Кремле это заявление опровергли.

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На текущей неделе «Газпром» объявил об отключении еще одной турбины на «Портовой», после чего суточный объем прокачки газа по «Северному потоку» сократился с 67 млн до 33 млн куб. м (до 20% от проектной мощности).