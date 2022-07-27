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«Газпром» обвинил Siemens в отказе чинить двигатели для Nord Stream

На компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии сейчас только одна турбина из шести, остальные либо неисправны, либо достигли срока межремонтного пробега. Siemens отказывается их ремонтировать, заявили в «Газпроме»
«Газпром» GAZP ₽196,3 +1,21% Купить
Фото: Matthias Rietschel / AP
Фото: Matthias Rietschel / AP

Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей для газопровода «Северный поток-1», заявил в эфире канала «Россия 24» заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Как отметил Маркелов, на компрессорной станции (КС) «Портовая» используются шесть газоперекачивающих агрегатов Siemens. Для поддержания плановой пропускной способности газопровода нужно, чтобы пять турбин работали, а одна находилась в резерве. Однако сейчас, по словам зампреда «Газпрома», в рабочем состоянии только один двигатель. Остальные имеют технические неисправности или достигли срока межремонтного пробега — 25 тыс. часов.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Маркелов заявил, что «Газпром» заранее готовится к плану капитального ремонта, и до введения санкций у компании не было проблем с получением отремонтированных двигателей на замену, а сейчас «ситуация совершенно иная». У «Газпрома» остаются вопросы по санкционным рискам, которые мешают возврату отремонтированной турбины в Россию и отправке на ремонт других двигателей, добавил он.

В июне «Газпром» два раза сокращал прокачку газа по «Северному потоку»: сначала с плановых ежесуточных 167 млн до 100 млн куб. м газа (как пояснили в компании, турбина, использовавшаяся на газопроводе, была отправлена на ремонт в Канаду, но застряла там из-за санкций Оттавы), а после остановки для ремонта еще одного газотурбинного двигателя Siemens — до 67 млн куб. м.

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Позже Оттава по просьбе Берлина согласилась передать турбину Германии, откуда она впоследствии должна отправиться в Россию. «Газпром» попросил Siemens предоставить документы с разрешением на вывоз двигателя. Компания сообщила об их получении 25 июля, но отметила, что документы не снимают риски и оставляют вопросы.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В Siemens настаивают, что власти Германии предоставили компании все необходимые бумаги для экспорта турбины в Россию, но нужно, чтобы «Газпром» передал таможенные документы для ее ввоза в страну.

На текущей неделе «Газпром» объявил о выводе из эксплуатации еще одной турбины на «Портовой», из-за этого суточный объем прокачки газа по «Северному потоку» сократился с 67 млн до 33 млн куб. м (до 20% от проектной мощности).

В Siemens считают, что связи между задержкой поставки турбины и сокращением подачи газа нет. Власти Германии полагают, что снижение прокачки вызвано политическими причинами, но Москва это отвергает.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Газпром Siemens Северный поток двигатель Виталий Маркелов
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