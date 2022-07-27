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Ростуризм предупредил, что на Кубе нельзя снять наличные с карт «Мир»

Фото: Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС
Фото: Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС

Информация о том, что на Кубе стало возможно снятие наличных в банкоматах с российских карт «Мир», недостоверна, но работа по данному направлению идет, заявила в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе: в настоящее время такая опция недоступна. В то же время работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется», — написала Догузова.

Она отметила, что, как только карты «Мир» заработают на Кубе, Ростуризм и платежная система опубликуют информацию об этом.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

26 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону сообщила, что в латиноамериканской стране завершился первый этап внедрения использования российских карт «Мир», благодаря чему для туристов стало возможным снятие наличных песо с этих карт в кубинских банкоматах. Дипломат указал, что к концу года планируется завершить второй этап, в рамках которого станет доступна оплата картами «Мир» покупок во всех торговых точках.

Однако на сайте самой платежной системы Куба в списке государств, где принимают карты «Мир», не значится. Пока полноценно использовать эти карты можно на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

Еще как минимум пять стран заявили, что рассматривают возможность использовать на своей территории карты «Мир» — это Мьянма, Нигерия, Бахрейн, Таиланд, Иран. В апреле в Центробанке России указывали, что помимо Кубы идут переговоры еще с двумя странами относительно карт «Мир», но какие именно это государства, осталось неизвестно.

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