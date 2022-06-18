В Мьянме заявили о планах присоединиться к российскому аналогу SWIFT
Мьянма планирует присоединиться российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил «РИА Новости» на ПМЭФе министр инвестиций и внешних экономических связей Аунг Наинг У. Переговоры с российскими банками на этот счет уже ведутся.
«В частности, в составе нашей делегации советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT», — рассказал министр.
СПФС — аналог SWIFT, позволяющий передавать финансовые сообщения внутри и за пределами России. Развитие этой системы стало особенно актуальным после того, как крупные российские банки (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ и др.) отключили от SWIFT в рамках санкций из-за военной операции на Украине.
В конце февраля к СПФС был подключен 331 банк, включая белорусские, киргизские, армянские, казахстанские, таджикистанские и кубинские организации. В апреле ЦБ скрыл список участников системы.
Аунг Наинг У также сообщил агентству о переговорах об использовании в Мьянме карт «Мир». Такой шаг, по его словам, можно считать взаимовыгодным. Ранее о планах внедрить российскую платежную систему сообщали в Бахрейне и Таиланде. Сейчас карты «Мир» принимают в Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
16 июня мьянманский министр предложил использовать в расчетах между странами ЕАЭС и АСЕАН юань и рубль, чтобы преодолеть сложности в финансовом обмене между странами.
Военные власти Мьянмы поддержали проведение Россией спецоперации на Украине. Они сочли, что Москва «предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета» и «обеспечивает равновесие мировых сил».