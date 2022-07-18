Посол сообщил о переговорах по использованию карт «Мир» в Нигерии

Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с партнерами из России возможность использования карт платежной системы «Мир». Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху, передает «РИА Новости».

«Мы также обсуждаем использование платежной системы «Мир» в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу», — сказал он.



Дипломат отметил, что пока что туристы вряд ли смогут обменять рубли в Африке и им нужно иметь наличные в долларах, евро или фунтах.

Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после западных санкций в ответ на ввод войск в Крым и его присоединение. Центробанк внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем.

К 2022 году карты «Мир» принимали девять стран: Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. В мае Россия договорилась о приеме карт «Мир» в отелях Турции, говорил вице-премьер Александр Новак.

В начале июня посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил о переговорах по внедрению платежной системы. По его словам, партнерство может начаться с пилотного запуска «Мира» в особо популярных местах у туристов в Таиланде, например на Пхукете, в Бангкоке.

Позже о скором внедрении системы рассказал и посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати.