В Иране запустят российскую платежную систему «Мир»

Замглавы МИД Ирана сообщил о достигнутых договоренностях между странами о скором запуске российской платежной системы в Иране. Накануне АТОР сообщала, что карты «Мир» также начали принимать банкоматы Кубы

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В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система «Мир», договоренности на этот счет есть, заявил «РИА Новости» замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

«Я думаю, что эта платежная система [«Мир»] скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно ли пользоваться ей в Иране или нет, но соглашение на этот счет есть», — сказал Сафари.

Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после западных санкций в ответ на ввод войск в Крым и его присоединение. Центробанк внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем.

По данным с сайта платежной системы, карты «Мир» сейчас полноценно можно использовать на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

26 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) также сообщила, что карты «Мир» начали принимать банкоматы Кубы. Как минимум еще четыре страны заявили, что рассматривают возможность использовать на своей территории «Мир» — это Мьянма, Нигерия, Бахрейн, Таиланд. В апреле в Центробанке России указывали, что помимо Кубы идут переговоры еще с двумя странами относительно карт «Мир», но какие именно это государства, осталось неизвестно.