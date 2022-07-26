В банкоматах Кубы начали принимать карты «Мир»

В планах — до конца года сделать так, чтобы карты принимали во всех точках продаж

Фото: Enric Marti / AP

В кубинских банкоматах стало возможно снимать наличные песо, используя банковские карты российской платежной системы «Мир», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону.

«Первый этап, в рамках которого планировался прием карт «Мир» в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты «Мир» станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», — отметил дипломат.

Он отметил, что банкоматы можно найти как в столице Гаване, так и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро на севере страны.

По данным с сайта платежной системы, карты «Мир» сейчас полноценно можно использовать на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии. Кубы в этом списке пока нет.

Как минимум еще четыре страны заявили, что рассматривают возможность использовать на своей территории «Мир» — это Мьянма, Нигерия, Бахрейн, Таиланд. В апреле в Центробанке России указывали, что помимо Кубы идут переговоры еще с двумя странами относительно карт «Мир», но какие именно это государства, осталось неизвестно.