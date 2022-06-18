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Экономика ,  
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Посол Бахрейна сообщил о «скором» внедрении карт «Мир»

По словам посла Бахрейна в России, в Бахрейне скоро внедрят в банковские услуги российскую платежную систему. Сейчас карты «Мир» принимаются в десяти странах

В Бахрейне в скором времени внедрят российскую платежную систему «Мир». Об этом заявил посол королевства в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В Бахрейне мы скоро внедрим в банковские услуги российскую платежную систему «Мир», что позволит туристам из вашей страны комфортно и безопасно отдыхать у нас», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Посол Тайланда в России Сасиват Вонгсинсават 10 июня сообщил, что королевство ведет переговоры по внедрению платежной системы «Мир» в городах, популярных у туристов. «Насколько мне известно, возможно, это начнется с внедрения пилотного проекта в некоторых особо популярных местах у туристов в Таиланде, например на Пхукете, в Бангкоке, может быть, еще в других городах», — сказал Вонгсинсават.

В мае вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия и Турция договорились, чтобы в турецких отелях и гостиницах были банкоматы, принимающие карты российской платежной системы. «Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики», — сказал он.

Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после санкций, на случай отключения карт международных платежных систем. Сейчас карты «Мир» принимаются в десяти странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Авторы
Теги
Роман Котерев
платежная система "Мир" Бахрейн ПМЭФ

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