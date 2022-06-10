Посол Таиланда допустил внедрение карт «Мир» на Пхукете и в Бангкоке

Таиланд и Россия ведут переговоры по внедрению платежной системы «Мир» в городах, популярных у туристов, сообщил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, российская сторона проводит переговоры с одним из коммерческих банков Таиланда.

«Насколько мне известно, возможно это начнется с внедрения пилотного проекта в некоторых особо популярных местах у туристов в Таиланде, например, на Пхукете, в Бангкоке, может быть, еще в других городах», — сказал Вонгсинсават.

В середине мая вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия и Турция договорились, чтобы в турецких отелях и гостиницах были банкоматы, принимающие карты российской платежной системы. «Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики», — сказал он.

Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после санкций, на случай отключения карт международных платежных систем. Сейчас карты «Мир» принимаются в десяти странах — это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.