Литовские железные дороги возобновят транзит грузов в Калининград
Литовские железные дороги 22 июля возобновляют транзит грузов из России в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом сообщает радио LRT со ссылкой на сообщение компании.
«LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, то есть 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления транзитного контроля товаров, предусмотренных директивами ЕС», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что предпринимают меры согласно регламенту совета Евросоюза и руководства Еврокомиссии в соответствии с условиями усиления контроля за транзитом товаров.
Транзит товаров, попадающих под действие санкций, будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или схемой торговли и не обходят ограничения, подчеркнули в Литовских железных дорогах.
Литовские железные дороги запретили транзит в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы множества попавших под санкции ЕС товаров с 18 июня. Москва назвала действия Вильнюса незаконными и потребовала снять запрет. В то же время Литва объясняла решение исполнением санкций ЕС.
Еврокомиссия 13 июля разрешила транзит через Литву в Калининградскую область санкционных товаров по железной дороге с правом ЕС осуществлять «эффективный контроль».
Транзит на автомобилях, зарегистрированных в России, запрещен. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения ЕК запретила вне зависимости от способа транспортировки.
МИД России пообещал изучить разъяснения Еврокомиссии, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил, что продолжит контакты с Евросоюзом вплоть до полного снятия ограничений. Днем позже глава региона заявил, что они сняты на 80%.