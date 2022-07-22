Литовские железные дороги возобновят транзит грузов в Калининград

Транзит возобновится с 22 июля с соблюдением условий усиления контроля товаров, предусмотренных директивами ЕС, подчеркнули в Литовских железных дорогах

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Литовские железные дороги 22 июля возобновляют транзит грузов из России в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом сообщает радио LRT со ссылкой на сообщение компании.

«LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, то есть 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления транзитного контроля товаров, предусмотренных директивами ЕС», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что предпринимают меры согласно регламенту совета Евросоюза и руководства Еврокомиссии в соответствии с условиями усиления контроля за транзитом товаров.

Транзит товаров, попадающих под действие санкций, будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или схемой торговли и не обходят ограничения, подчеркнули в Литовских железных дорогах.

Литовские железные дороги запретили транзит в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы множества попавших под санкции ЕС товаров с 18 июня. Москва назвала действия Вильнюса незаконными и потребовала снять запрет. В то же время Литва объясняла решение исполнением санкций ЕС.

Еврокомиссия 13 июля разрешила транзит через Литву в Калининградскую область санкционных товаров по железной дороге с правом ЕС осуществлять «эффективный контроль».

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