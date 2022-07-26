В Стамбуле заработал координационный центр по украинскому зерну
В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр (СКЦ) по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, сообщается в Telegram-канале российского Минобороны. Помимо России, в работе центра будут участвовать Украина, Турция и ООН.
«Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк», — говорится в сообщении.
Российские специалисты в СКЦ будут заниматься «оперативным решением всех необходимых вопросов» для практической реализации договоренностей по вывозу зерна из украинских портов, добавили в Минобороны.
На фоне начавшегося в мире продовольственного кризиса Киев и западные страны обвинили Москву в том, что она заблокировала в украинских портах суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Россия настаивала, что в ситуации виновата сама Украина, заминировавшая порты.
В середине июня Турция решила выступить посредником в разрешении вопроса с вывозом зерна. В конце месяца в Анкаре сообщили, что стороны достигли договоренности о создании координационного центра в Стамбуле.
В июле переговоры по деталям сделки продолжились. В итоге стороны подписали соглашение по вывозу зерна 22 июля. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН.
Как пояснил министр обороны России Сергей Шойгу, подписавший соглашение со стороны Москвы, в него входят два документа. Первый предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов. Он предусматривает создание морского гуманитарного коридора, по которому «коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно», сказал министр. Вывоз будут осуществлять из Одессы, Черноморска и Южного.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, также участвовавший в переговорах, заявил 23 июля, что первое судно с зерном может выйти из украинского порта через четыре дня, а все три порта смогут заработать в течение трех недель. Он напомнил, что в соответствии с договоренностями следующим шагом должно стать создание СКЦ.