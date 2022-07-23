В Киеве назвали возможные сроки начала вывоза зерна после соглашения

Украинские власти могут отправить первое судно с грузом зерна через четыре дня, а полноценно возобновить работу всех трех портов — через две недели. Они также выразили надежду на как можно более быстрое создание центра координации

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Первое судно с зерном может выйти из украинского порта в рамках подписанного накануне соглашения через четыре дня, заявил в интервью украинскому Forbes

заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, участвовавший в переговорах.

Полноценно все три порта, из которых будет осуществляться вывоз, — Одесса, Черноморск и Южный — смогут заработать в течение трех недель, добавил он.

Васьков напомнил, что в соответствии с договоренностями следующим шагом должно стать создание совместного четырехстороннего координационного центра. «Мы готовы направить своих людей завтра. Надеемся, что другие стороны тоже готовы сделать это быстро. Как только центр будет создан, мы сможем открыть первый порт, а затем поочередно еще два», — пояснил он.

Однако накануне заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак утверждал, что, по мнению генсека ООН, совместный координационный центр будет создан в течение двух недель.

Замминистра пояснил, что администрации портов будут взаимодействовать с координационными центрами, также порты будут формировать планы обработки судов.

По словам Васькова, уже есть судовладельцы и страховщики, которые готовы отправить грузы по «зерновому коридору». Тем не менее есть и те, кто опасается за сохранность грузов, однако замминистра выразил уверенность в том, что с каждым выходом судна уверенность предпринимателей будет расти. «Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов», — добавил он.

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Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море было подписано 22 июля. Россия подписала документ с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша. Аналогичный документ подписала Украина.

По его условиям, будет создан безопасный коридор, по которому суда с зерном будут проводить украинские лоцманы. Военные не будут сопровождать поставки. Наблюдать за погрузкой будут представители Украины, Турции и ООН. Суда будут досматриваться, чтобы избежать провоза оружия.

Представитель президента России Дмитрий Песков пояснял, что подписание соглашения необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса. «И в этом плане не критически — потому что особой, решающей помощи это не окажет, это сравнительно небольшое количество украинского зерна, — но, все-таки, очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также, чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна, и так далее. И Путин в Тегеране говорил о непосредственной связи вот этого всего», — отмечал он.