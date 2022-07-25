Кремль исключил влияние ударов по порту Одессы на вывоз зерна с Украины

Зерновой терминал в морскому порту Одессы (Фото: Reuters)

Удар российских военных по одесскому порту был нанесен только по военной инфраструктуре Украины, угроз для вывоза зерна по соглашению между двумя странами нет, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять, не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — уверен он.

По данным российского Минобороны, ударом были уничтожены склад американских ракет Harpoon и находившийся в доке украинский военный корабль, оказались выведены из строя мощности завода по ремонту и модернизации кораблей ВМС Украины.

Украина нанесение ударов осудила, президент Владимир Зеленский счел произошедшее «вопиющим российским варварством». Он подчеркнул, что выпущенные по Одессе ракеты «уничтожили саму возможность» тезисов о необходимости диалога с Россией.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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