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Министр заявил о планах Украины выйти на довоенный уровень экспорта зерна

Украинские власти планируют вернуть ежемесячный уровень экспорта зерна к довоенным показателям к середине осени, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский изданию «Страна.ua».

«5 млн т зерна — эта была наша минимальная цифра, которую мы ранее экспортировали из украинских портов. Если нам не будут мешать известные факторы, то это можно будет сделать до плюс-минус середины осени», — сказал он.

Сольский объяснил, что договоры на вывоз украинского зерна через порту подписаны, но пока не выполняются. Он добавил, что за последние дни украинские аграрии собрали более 8 млн т зерна из нового урожая.

Киев назвал сроки вывоза зерна при нормальной работе портов
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

С тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине, страна потеряла возможность экспортировать зерно морским путем, так как порты оказались заблокированы. Украинские власти обвиняли в блокировании Россию, а российские указывали на минирование портов силами самой Украины.

К концу мая, через три месяца после начала боевых действий, объем экспорта зерновых культур с Украины упал в 2,7 раз. С 1 по 30 число Украина продала только 1,06 млн т по сравнению с 2,81 млн т в мае 2021 года.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН договор о безопасном выходе кораблей с зерном из портов. Согласно нему, суда будут выходить из подконтрольных Украине портов Одессы, Черноморска и Южного в сопровождении украинских лоцманов. Затем за ними будет проследят российский и турецкий флот, а также еще одна сторона, которая пока не раскрывалась.

Стороны договора создадут координационный центр. Его сотрудники будут досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы, а также решать конфликтные ситуации.

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Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну
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Киев уже начал готовить порты к вывозу зерна. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков предполагал, что первое судно может выйти из порта через четыре дня. Все три порта могут заработать в течение трех недель.

Советник президента Украины по экономике Олег Устенко отмечал, что страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при работе портов без сбоев.

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