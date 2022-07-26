Министр заявил о планах Украины выйти на довоенный уровень экспорта зерна
Украинские власти планируют вернуть ежемесячный уровень экспорта зерна к довоенным показателям к середине осени, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский изданию «Страна.ua».
«5 млн т зерна — эта была наша минимальная цифра, которую мы ранее экспортировали из украинских портов. Если нам не будут мешать известные факторы, то это можно будет сделать до плюс-минус середины осени», — сказал он.
Сольский объяснил, что договоры на вывоз украинского зерна через порту подписаны, но пока не выполняются. Он добавил, что за последние дни украинские аграрии собрали более 8 млн т зерна из нового урожая.
С тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине, страна потеряла возможность экспортировать зерно морским путем, так как порты оказались заблокированы. Украинские власти обвиняли в блокировании Россию, а российские указывали на минирование портов силами самой Украины.
К концу мая, через три месяца после начала боевых действий, объем экспорта зерновых культур с Украины упал в 2,7 раз. С 1 по 30 число Украина продала только 1,06 млн т по сравнению с 2,81 млн т в мае 2021 года.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН договор о безопасном выходе кораблей с зерном из портов. Согласно нему, суда будут выходить из подконтрольных Украине портов Одессы, Черноморска и Южного в сопровождении украинских лоцманов. Затем за ними будет проследят российский и турецкий флот, а также еще одна сторона, которая пока не раскрывалась.
Стороны договора создадут координационный центр. Его сотрудники будут досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы, а также решать конфликтные ситуации.
Киев уже начал готовить порты к вывозу зерна. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков предполагал, что первое судно может выйти из порта через четыре дня. Все три порта могут заработать в течение трех недель.
Советник президента Украины по экономике Олег Устенко отмечал, что страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при работе портов без сбоев.