В ООН рассказали о плане действий в случае нападения на суда с зерном

Координационный центр будет выяснять, какая из сторон нарушила договоренности, и принимать меры для урегулирования ситуации

Мартин Гриффитс (Фото: Mary Altaffer / AP)

Урегулированием возможных инцидентов во время вывоза зерна из украинских портов в рамках подписанного соглашения будет заниматься совместный координационный центр, сообщил «РИА Новости» замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он будет выяснять, какая сторона нарушила договоренности, и принимать меры.

«В совместном координационном центре будут представители Украины, России и Турции, и мы — ООН. И, как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку — кто что сделал, кто виноват», — пояснил он.

После этого стороны договариваются о принятии «корректирующих мер» для того, чтобы остановить боевые действия, а впоследствии — предотвратить возможное повторение инцидентов. «Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина», — подчеркнул Гриффитс.

«Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд, — продолжил заместитель генерального секретаря. — Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика».

Соглашение о «зерновом коридоре» было подписано накануне в Стамбуле. Свои договоренности зафиксировали сначала Украина и Турция при свидетельстве ООН, а затем Россия и Турция. Вывоз будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный по безопасному коридору в Черном море. Военные не будут сопровождать торговые суда. На входе и выходе в Черное море суда будут досматривать, чтобы исключить провоз оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подписание соглашения необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса.

Читайте на РБК Pro Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Инструкции Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Наш мозг мешает нам экономить. Вот как его перехитрить Наш мозг мешает нам экономить. Вот как его перехитрить Инструкции Pro Как и зачем в арбитражном суде использовать материалы уголовного дела Как и зачем в арбитражном суде использовать материалы уголовного дела Инструкции Pro Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Инструкции Pro Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Статьи

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал, что Украина сможет отправить первое судно с зерном из портов через четыре дня, а полноценно возобновить работу всех трех портов — в течение двух недель. Он подчеркивал, что эту работу можно будет начать после создания координационного центра. Однако в ООН поясняли, что на формирование центра может уйти около двух недель.