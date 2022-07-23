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В ООН рассказали о плане действий в случае нападения на суда с зерном

Координационный центр будет выяснять, какая из сторон нарушила договоренности, и принимать меры для урегулирования ситуации
Мартин Гриффитс
Мартин Гриффитс (Фото: Mary Altaffer / AP)

Урегулированием возможных инцидентов во время вывоза зерна из украинских портов в рамках подписанного соглашения будет заниматься совместный координационный центр, сообщил «РИА Новости» замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он будет выяснять, какая сторона нарушила договоренности, и принимать меры.

«В совместном координационном центре будут представители Украины, России и Турции, и мы — ООН. И, как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку — кто что сделал, кто виноват», — пояснил он.

После этого стороны договариваются о принятии «корректирующих мер» для того, чтобы остановить боевые действия, а впоследствии — предотвратить возможное повторение инцидентов. «Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина», — подчеркнул Гриффитс.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

«Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд, — продолжил заместитель генерального секретаря. — Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика».

Соглашение о «зерновом коридоре» было подписано накануне в Стамбуле. Свои договоренности зафиксировали сначала Украина и Турция при свидетельстве ООН, а затем Россия и Турция. Вывоз будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный по безопасному коридору в Черном море. Военные не будут сопровождать торговые суда. На входе и выходе в Черное море суда будут досматривать, чтобы исключить провоз оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подписание соглашения необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса.

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Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал, что Украина сможет отправить первое судно с зерном из портов через четыре дня, а полноценно возобновить работу всех трех портов — в течение двух недель. Он подчеркивал, что эту работу можно будет начать после создания координационного центра. Однако в ООН поясняли, что на формирование центра может уйти около двух недель.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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