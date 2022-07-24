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На Украине начали готовить порты к вывозу зерна

Суда будут идти караваном из портов Одесса, Черноморск и Южный, сообщили в администрации украинских морских портов. Россия и Украина 22 июля в Стамбуле подписали с Турцией и ООН соглашения о вывозе украинского зерна
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине приступили к подготовке портов Одесса, Черноморск и Южный к вывозу зерна, сообщается на сайте администрации морских портов страны.

«В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна <...> морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы», — говорится в сообщении.

Там отметили, что суда будут идти караваном.

Россия и Украина 22 июля в Стамбуле подписали с Турцией и ООН соглашения по вывозу зерна из черноморских портов. Вывозить зерно будут через подконтрольные Киеву порты Одесса, Черноморск и Южный по коридору
через заминированные воды. Суда будут идти в сопровождении украинских лоцманов.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Стороны создадут координационный центр, представители которого займутся досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них вооружений. На этом настояла Россия.

Российская сторона обязалась не наносить удары по судам и портам во время проводки.

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Накануне появились сообщения о ракетных ударах по одесскому порту. В частности, об этом сообщил военкор «Сегодня.ру» Юрий Котенок, который уточнил, что прогремело не менее пяти взрывов. О попадании по территории порта также писали Reuters и AFP. Украина и США осудили обстрел.

В тот же день министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия опровергла причастность своих военных к ударам. Однако на следующий день представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила попадание российских ракет «Калибр» по военной инфраструктуре порта. Позднее в российском Минобороны уточнили, что военные в результате ударов по судоремонтному заводу уничтожили стоящий в доке украинский корабль, а также склад американских ракет Harpoon.

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Елена Чернышова
Украина зерно порты
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