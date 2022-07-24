На Украине начали готовить порты к вывозу зерна
На Украине приступили к подготовке портов Одесса, Черноморск и Южный к вывозу зерна, сообщается на сайте администрации морских портов страны.
«В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна <...> морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы», — говорится в сообщении.
Там отметили, что суда будут идти караваном.
Россия и Украина 22 июля в Стамбуле подписали с Турцией и ООН соглашения по вывозу зерна из черноморских портов. Вывозить зерно будут через подконтрольные Киеву порты Одесса, Черноморск и Южный по коридору
через заминированные воды. Суда будут идти в сопровождении украинских лоцманов.
Стороны создадут координационный центр, представители которого займутся досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них вооружений. На этом настояла Россия.
Российская сторона обязалась не наносить удары по судам и портам во время проводки.
Накануне появились сообщения о ракетных ударах по одесскому порту. В частности, об этом сообщил военкор «Сегодня.ру» Юрий Котенок, который уточнил, что прогремело не менее пяти взрывов. О попадании по территории порта также писали Reuters и AFP. Украина и США осудили обстрел.
В тот же день министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия опровергла причастность своих военных к ударам. Однако на следующий день представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила попадание российских ракет «Калибр» по военной инфраструктуре порта. Позднее в российском Минобороны уточнили, что военные в результате ударов по судоремонтному заводу уничтожили стоящий в доке украинский корабль, а также склад американских ракет Harpoon.