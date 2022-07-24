Киев назвал сроки вывоза зерна при нормальной работе портов
Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев при нормальном функционировании портов, заявил советник президента Украины по экономике Олег Устенко.
«Если бы сейчас разблокировали порты и мы бы сказали, что нам нужно перевезти 60 млн тонн зерна... то мы бы перевезли 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев», — цитирует Устенко Reuters.
По его словам, с учетом действий России в Черном море сделать это в такие сроки не получится. В случае, если порты не будут работать должным образом, Украине понадобится на перевозку от 20 до 24 месяцев.
Устенко также сообщил, что Украина могла бы заработать $10 млрд, продав 20 млн тонн зерна в силосах (емкость для хранения) и 40 млн тонн нового урожая.
С начала военной операции Киев и западные страны обвиняли Москву в препятствовании вывозу украинского зерна. Россия в ответ заявляла, что не мешает вывозу зерна, указывая, что украинские военные заминировали выходы из портов. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.
15 июля делегации России, Украины, Турции и ООН провели встречу по вывозу зерна. 22 июля Россия и Украина подписали по отдельности с Турцией соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Как пояснял министр обороны России Сергей Шойгу, украинские суда для вывоза зерна будут досматриваться на входе и выходе, чтобы не допустить провоза оружия и боеприпасов, а также избежать провокаций.
Утром 23 июля появилась информация о ракетных ударах по порту Одессы. О том, что прогремело не менее пяти взрывов, сообщал украинский военкор «Сегодня.ру» Юрий Котенок. О попадании по территории порта также писали Reuters и AFP. На следующий день Минобороны России подтвердило информацию об ударе по объектам в одесском порту, отметив, что в результате уничтожен украинский военный корабль, находившийся в доке, а также склад американских ракет Harpoon.