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Лавров заявил об отсутствии предубеждений против переговоров с Украиной

По словам министра иностранных дел, вопрос переговоров «зависит не от нас», так как позиция властей Украины заключается в желании победить Россию на поле боя
Переговоры Сергея Лаврова&nbsp;и&nbsp;Самеха Шукри
Переговоры Сергея Лаврова и Самеха Шукри (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

У Москвы нет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом не только по вопросам продовольственного урегулирования, но и по более широкому спектру тем, однако Украина тоже должна быть готова к этому, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри. Трансляция доступна на YouTube-канале российского дипведомства.

«У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов [c Украиной], но дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными его советниками, заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя», — заявил он.

Подоляк заявил об отсутствии оснований возобновлять переговоры с Россией
Политика
Михаил Подоляк

Российско-украинские переговоры начались спустя короткое время после старта российской операции. Стороны встречались очно, а также в формате видеоконференций. Самой результативной стала встреча в Стамбуле в конце марта, когда стороны передали друг другу свои предложения по урегулированию конфликта, однако вскоре после этого диалог застопорился.

Москва обвинила Киев в «замораживании» переговорного процесса, украинская сторона в свою очередь объяснила изменение отношения к нему после событий в Буче. Журналисты Reuters и других изданий сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей. В Минобороны назвали эти данные провокацией.

Российские власти неоднократно говорили, что готовы к возобновлению переговоров. В Москве считают, что западные страны не разрешают Киеву снова сесть за стол переговоров.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в конце июля заявил, что пока не видит возможности возобновления переговоров с Россией. Он сказал, что с Россией трудно вести переговоры, отметив, что Москва может общаться «только на языке ультиматумов».

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Возобновление переговоров возможно при условии усиления собственной позиции в диалоге, считает глава киевской делегации Давид Арахамия. Он заявил, что этому поспособствуют поставки западного вооружения, еще одним условием для возобновления диалога, по его мнению, может стать контрнаступление украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский допускал возобновление переговоров, если Россия вернет взятые под контроль в ходе боевых действий территории.

Президент России Владимир Путин в начале июля заявил; «Мы всерьез-то еще ничего не начинали». «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — сказал он. Путин добавил, что Москва не отказывается от переговоров, но «чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Лавров переговоры Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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