Подоляк заявил об отсутствии оснований возобновлять переговоры с Россией

По словам советника главы офиса президента Украины, для того чтобы вновь начать с Москвой диалог, украинская армия должна отвоевать значительную часть территорий, в том числе Мариуполь и Херсон

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Оснований для того, чтобы обсуждать возобновление мирных переговоров с Россией, пока нет, заявил в интервью Deutsche Welle (внесен в реестр СМИ-иноагентов) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он также отметил, что с Россией трудно вести переговоры и что Москва может общаться «только на языке ультиматумов». 16 марта глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский говорил, что Москва считает принципиальными вопросами статус Крыма и Донбасса, а также другие аспекты, в том числе права русскоязычного населения и положение русского языка.

Отвечая на вопрос, при каких условиях возможны переговоры России и Украины, Подоляк упомянул «мощные тактические победы украинской армии в южном и восточном направлениях». «Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое отбрасывание русской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники», — пояснил он.

Российско-украинские переговоры начались спустя короткое время после старта российской операции. Стороны встречались очно, а также проводили раунды в формате видеоконференций. После переговоров в Стамбуле Москва и Киев передали друг другу предложения по урегулированию кризиса, однако вскоре диалог застопорился. В этом стороны обвиняли друг друга: Москва заявляла о «замораживании» переговорного процесса со стороны Киева, а украинские власти в свою очередь объясняли прекращение переговоров событиями в Буче, в которых они обвиняют российских военных. Минобороны России называло произошедшее провокацией и заявляло, что российская армия не имеет к этому отношения.

В начале июля представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что рано или поздно «настанет черед переговоров», однако до этого украинцам придется согласиться на условия» России, а также «зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован». Президент Владимир Путин утверждал, что Киев «саботировал» переговорный процесс.

Пока же, говорил Песков, речь о возобновлении переговорного процесса не идет. При этом он подчеркивал, что Москва никогда не говорила о «закрытой двери для переговоров».