IKEA объяснила уничтожение сковород в Петербурге

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Сковороды, выброшенные сотрудником IKEA в Санкт-Петербурге, относились к товарам ненадлежащего качества, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», — пояснили в IKEA, комментируя опубликованное «Фонтанкой» видео, где сотрудник компании разбивает и выбрасывает в мусорный контейнер сковороды в петербургском районе Кудрово.

15 июня IKEA, магазины которой в России были закрыты с марта этого года, объявила, что сократит масштабы бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Как уточнили в компании, розничный бизнес компании останется «на паузе», и пообещали провести распродажу оставшихся на складах товаров.

В первый день распродажи, 5 июля, сайт IKEA перестал работать из-за технического сбоя. На следующий день компания ввела ограничения на сумму покупки (не более 1 млн руб.), количество товаров в одном заказе (не более 70) и общий вес товаров (не более 1 т). 12 июля на сайте создали очередь для покупателей, при этом в случае отсутствия активности со стороны пользователя в течение десяти минут в момент, когда подошла его очередь, его снова вернут в очередь.