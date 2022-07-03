IKEA назвала дату распродажи товаров
Распродажа товаров мебельного магазина IKEA начнется 5 июля, сообщила компания на сайте. Россияне смогут купить товары только на сайте магазина в течение нескольких недель — пока они будут в наличии.
Для покупки доступны как мелкие, так и крупногабаритные товары, например гардеробы и кухни. Однако некоторые виды товаров нельзя купить по отдельности. Такие товары, как петли, продаются только в составе мебели. Создать проект планировки мебельных систем можно с помощью сервиса на сайте.
Заказать товары в приложении IKEA невозможно. Оплата по виртуальным картам пройдет, но подарочные карты и скидочные карты IKEA Family применить не получится. Услуги сборки и установки будут недоступны.
Кроме того, IKEA изменила географию доставки из-за повышенного спроса и трудностей с логистикой. Товары могут получить жители тех городов, где есть магазины сети, — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и прилегающих к ним территорий (не более 50 км от города).
Это условие касается и самовывоза из магазинов или пунктов выдачи заказов Ozon и «Почты России». Заказ нужно будет забрать в выбранный временной интервал, иначе его расформируют. Услуга самовывоза будет недоступна в ТРЦ «Авиапарк» в Москве.
IKEA временно закрыла магазины и остановила производство на заводах в России и Белоруссии 4 марта из-за военных действий на Украине и санкций, которые привели к сбоям в поставках. В последний день работы в магазины выстроились огромные очереди.
15 июня компания объявила о сокращении масштаба бизнеса в России из-за того, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась.
IKEA планировала оставить розничный бизнес, импорт и экспорт на паузе. Компания Inter IKEA Group, которая отвечала за поставки в Россию и работу фабрик, решила уволить часть сотрудников на производствах и продать все четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
27 июня IKEA уже запустила распродажу товаров для сотрудников магазинов. Распродажа для клиентов изначально была намечена на 1 июля.