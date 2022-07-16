В Пентагоне заявили о надежде на желание России сесть за стол переговоров

Россия может сесть за стол переговоров в любой момент, это было бы позитивным шагом, считают в Пентагоне, заявил высокопоставленный военный представитель ведомства на пресс-конференции.

Журналист спросил у него, согласен ли Пентагон с мнением руководства американской разведки о том, что

«Русские могут сесть за стол переговоров в любой день, когда захотят. Я думаю, это было бы позитивным шагом, и они, конечно, могут развернуться и вернуться в любое время, когда захотят», — сказал он, отвечая на вопрос, согласен ли Пентагон с предполагаемым сценарием, что из-за медленного продвижения российских войск на Украине Москву можно будет убедить приостановить военную операцию.

Ранее постпред России при ООН Дмитрий Полянский призвал Вашингтон и Лондон убедить Киев вернуться к мирным переговорам, поскольку боевые действия на Украине развиваются не в пользу украинской стороны.

В конце марта на очередном раунде переговоров делегация Киева передала представителям Москвы свои предложения по путям решения конфликта, вскоре Россией был отправлен ответный документ, однако реакции со стороны Украины не последовало, говорил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский. Он счел такую ситуацию «замораживанием» переговоров официальным Киевом.

Украинские власти поясняли, что изменение отношения к переговорному процессы вызвано произошедшим в городе Буча Киевской области. В начале апреля журналисты Reuters и других СМИ сообщили об обнаружении в городе тел убитых мирных жителей. В российском Минобороны назвали эту информацию провокацией для очернения России, такую же оценку дал ситуации Путин.

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В Киеве считают возможным новый этап переговоров с Россией, условием для этого будет усиление переговорной позиции украинской стороны. По мнению главы украинской делегации Давида Арахамии, прежде всего этого можно будет достичь благодаря поставкам западного оружия. В августе украинские военные планируют контрнаступление, что может усилить переговорную позицию, добавлял он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров выражал уверенность, что Запад не позволяет Украине перейти к мирному урегулированию конфликта. В Вашингтоне подчеркивали, что решение о ходе переговоров принимают власти Украины, а позиция США заключается в помощи для достижения прогресса на поле боя и в дипломатии.



