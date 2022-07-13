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В Луганске сообщили о серии взрывов и сбитой «Точке-У»

В Луганске произошла серия сильных взрывов, согласно предварительным данным, над городом сбита ракета «Точка-У», сообщило в Telegram агентство «Луганский информационный центр» (ЛИЦ).

Взрывы произошли в районе поселка Металлист (находится к северу от Луганска) и села Александровка около 23:50, пишет агентство со ссылкой на очевидцев. После взрывов начался пожар.

«Предварительно, сбита «Точка-У», — сказал близкий к силовым ведомствам источник агентства.

О серии взрывов и работе ПВО также сообщил RT и «Интерфакс». По данным последнего, взрывы прозвучали около 23:45 мск, при этом в небе были видны разрывы снарядов.

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Накануне, вечером 12 июля, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отметил, что наступление на линии фронта будет вестись до того времени, пока украинские войска не получится оттеснить «на безопасное расстояние». «Чтобы имеющиеся у них техника и вооружение, боеприпасы, не доставали до нашей территории», — пояснил он. Пасченик заявил, что ВСУ все еще ведет обстрел Луганска из высокоточного оружия, несмотря на взятие силами ЛНР под контроль всей территории Луганской области.

В середине июля обстрелу также подвергался Донецк, в волонтерском центре в Шахтерском районе города погибли не менее трех человек, еще 11 получили ранения, сообщил астраханский губернатор Игорь Бабушкин. Они были жителями Астраханской области. В начале месяца был обстрелян железнодорожный вокзал Донецка, во время чего оператор «ТВ Центра» Андрей Алексеев получил осколочные ранения.

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Луганск ЛНР «Точка-У» обстрел
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