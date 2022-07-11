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Эрдоган обсудил с Зеленским создание коридоров для экспорта зерна

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает администрация турецкого лидера в Twitter.

Собеседники обсуждали вопросы, связанные с российской военной операцией на Украине и созданием безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море, передает турецкий телеканал NTV.

Начав разговор с фразы о том, что его самым большим желанием является мир на Украине, Эрдоган заявил, что продолжит работать над осуществлением плана поставок украинской пшеницы и кукурузы на мировой рынок, подготовленного ООН.

Президент Турции отметил, что надеется на дипломатическое решение конфликта между Россией и Украиной, и выразил готовность предложить все виды поддержки, включая посредничество в переговорном процессе в Стамбуле.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

11 июля у Эрдогана также состоялся разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Сирии, спецоперацию на Украине и вывоз зерна из страны. Эрдоган заявил Путину, что «пришло время принять меры в отношении плана ООН» по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

В Кремле заявили, что главы государств также говорили об интересующих Москву и Анкару вопросах «в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне». Перед встречей они обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес». В первую очередь речь шла об экономическом сотрудничестве, расширении торговли и использовании в расчетах национальных валют. Также Эрдоган и Путин поговорили о продолжении поставок российских энергоносителей.

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