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Глава Запорожской области Балицкий поручил контролировать цены на хлеб

На подконтрольной России территории Запорожской области ввели меры по обеспечению продовольственной безопасности в части производства и продажи хлеба, заявил в Telegram глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Ответственным лицам поручено обеспечить контроль за ценообразованием на хлеб и хлебобулочные изделия. Цены на указанную продукцию повышаться не будут», — сообщил Балицкий.

По его словам, главы военно-гражданских администраций обяжут предпринимателей, которые производят хлеб и хлебобулочные изделия, перевести предприятия «на альтернативные источники энергии и повысить объемы производства продукции первой необходимости». При этом для достижения этих задач «предусмотрены меры поддержки (компенсации)», подчеркнул Балицкий.

9 июля глава администрации сообщил, что жители области «остались без газа»: газовая труба не была повреждена, регион «отключили». Поэтому местные власти попросили Правительство России «прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения».

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В Запорожской области под контролем России находятся южная и центральная часть региона, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка. Столица, Запорожье, остается под контролем Украины.

В области действует бивалютная система: в ходу и гривны, и рубли. Жителям выдают российские паспорта, гражданство они могут получить по упрощенной процедуре. Новые власти заявили, что намерены присоединить регион к России.

В начале июня Запорожье посетил президент Украины Владимир Зеленский. 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что глава государства дал поручение отвоевать юг Украины, для этого ВСУ хотят собрать «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.

Теги
Запорожская область хлеб цены продовольствие
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