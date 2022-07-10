На Шри-Ланке арестовали трех человек после поджога дома премьера

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Полиция района Коллупития в столице Шри-Ланки Коломбо арестовала трех человек в связи с поджогом частной резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе, сообщает ланкийское отделение Daily Mirror.

В полиции рассказали, что задержан 19-летний житель Маунт-Лавинии, а также жители Кадаваты и Галле в возрасте 24 и 28 лет. Полиция проводит дальнейшие расследования, чтобы арестовать других подозреваемых.

Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра, который до этого объявил о готовности уйти в отставку после формирования нового правительства, накануне вечером во время беспорядков в Коломбо. Утром того же дня они захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, однако последний покинул ее заранее.

Протесты в Коломбо начались на фоне экономического кризиса, который разразился в стране весной. Из-за него и проблем с импортом товаров первой необходимости, вызванных нехваткой валюты, в апреле власти объявили дефолт. В Минфине говорили, что финансовое положение в стране ухудшили пандемия коронавируса и события на Украине. Ведомство подсчитало, что для разрешения кризиса стране необходима финансовая помощь в размере $3 млрд извне.

9 июля после массовых беспорядков и захвата резиденции президента последний согласился подать в отставку. Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена сообщил, что глава государства подаст в отставку 13 июля. В случае ухода Раджапаксы спикер парламента станет временным президентом страны.

Позднее об отставке объявили министр сельского хозяйства Махинда Амаравира, министр туризма Харин Фернандо, министр труда Мануша Нанаяккара и министр транспорта Бандула Гунавардана.

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Местная газета The Print писала о как минимум 45 пострадавших в ходе беспорядков, в том числе семи сотрудников сил безопасности. Основная масса людей пострадала при столкновениях протестующих и полиции, в ходе которых силовики использовали водометы и слезоточивый газ, уточняет газета.