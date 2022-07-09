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Находящиеся в Коломбо россияне рассказали об обстановке на Шри-Ланке

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Протесты на Шри-Ланке проходят мирно, митингующие не причиняют никакого ущерба. Об этом РБК заявили очевидцы событий.

Протестующие настроены доброжелательно и стараются не причинять никому ущерба, заявила РБК проживающая Коломбо россиянка Алевтина. Она заявила, что в протестах принимает участие огромное число людей. «Хотя, так или иначе, полиция применила слезоточивый газ и произошли небольшие столкновения и тридцать, по-моему, человек находятся в больнице, но протесты продолжаются. Все ждут официальной отставки президента», — сказала она.

МИД России назвал протесты в Шри-Ланке внутренним делом страны
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Фото:Amitha Thennakoon / AP

При этом, по ее словам, ситуация на Шри-Ланке с каждым днем становится все хуже. Она пожаловалась на перебои с работой электричества и поставками топлива. Последнее, по ее словам, получают только некоторые службы: скорая помощь, пожарные, туристический сектор.

«Вместо машин пересели на велосипеды, естественно, велосипеды тоже поднялись в цене в три раза. Продукты пока есть, но их все меньше и меньше, они все дороже и дороже», — пожаловалась она.

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О том, что протестующие ведут себя мирно, также рассказал россиянин Кирилл, который тоже проживает в Коломбо. «Безопасно все [для иностранцев], никого не трогают. Все улыбаются и радостные. Мирно стоят и кричат», — сказал Кирилл.

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Российская туристка, находящаяся в Шри-Ланке и пожелавшая остаться анонимной, заявила, что в стране «нет атмосферы протестов». «Поэтому мы себя чувствуем здесь в целом в безопасности, просто держимся подальше от толпы. В сфере туризма здесь все в порядке, есть еда, туристические автобусы ездят, не могу сказать, что мы ощущаем какой-то сильный дискомфорт, хотя часто бывают перебои с электричеством», — рассказала она.

Ранее посольство России в Шри-Ланке попросило граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты из-за экономического кризиса в Шри-Ланке начались в апреле. В середине весны власти страны объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты.

Протестующие требуют отставки правительства и президента Готабаи Раджалаксы. 9 июля протестующие взяли штурмом его резиденцию, однако глава государства успел покинуть ее. Reuters со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает, что президента вывезли из резиденции днем ранее. Где он находится на данный момент, не уточняется.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе после этого созвал экстренное совещание с лидерами политических партий, а также попросил собрать парламент. Лидеры политических партий призвали президента подать в отставку.

Теги
Шри-Ланка новости протесты Коломбо
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