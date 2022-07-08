«Дорогой Владимир» и эпоха Рэйва. Политический путь Синдзо Абэ

Синдзо Абэ родился в семье политиков в 1954 году — после поражения Японии во Второй мировой, ядерных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, капитуляции и иностранной оккупации. Его дед — Нобусукэ Киси (на фото) — в политике с 1920-х годов, а 1930-х стал отвечать за экономическое развитие оккупированной Японией Манчжурии. Развитие это в том числе достигалось и рабским трудом. В 1941 году он становится министром торговли и в конце того же года поддерживает объявление войны США и Великобритании. В нижнюю палату он впервые был избран в 1942 году. В 1945 году, после войны, задержан, но позднее отпущен на волю. В 1952 году — после окончания оккупации Японии — он возвращается в политику и основывает свою партию, которая, впрочем, проваливается на выборах. В итоге он вступает в Либеральную партию и в 1953 году добивается избрания в парламент.

Спустя четыре года он становится премьером страны и в этом качестве добивается пересмотра оборонительного соглашения с США — оно было заключено после оккупации Японии и было составлено в интересах США (например, Вашингтон мог использовать размещенные в Японии войска в других азиатских странах без консультации с японским правительством и даже вмешиваться во внутреннюю политику страны). Версия соглашения, которую согласовал Киси, действует до сих пор: его правительство настояло, чтобы после пересмотра удалось добиться учета интересов самой Японии. Впрочем, внутри страны пересмотр соглашения вызвал самые масштабные в послевоенной истории протесты: многие политические силы, в том числе социалистические, требовали выйти из договора в принципе, считая его продолжением оккупации.

Киси умер в 1987 году.