«Дорогой Владимир» и эпоха Рэйва. Политический путь Синдзо Абэ
Синдзо Абэ родился в семье политиков в 1954 году — после поражения Японии во Второй мировой, ядерных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, капитуляции и иностранной оккупации. Его дед — Нобусукэ Киси (на фото) — в политике с 1920-х годов, а 1930-х стал отвечать за экономическое развитие оккупированной Японией Манчжурии. Развитие это в том числе достигалось и рабским трудом. В 1941 году он становится министром торговли и в конце того же года поддерживает объявление войны США и Великобритании. В нижнюю палату он впервые был избран в 1942 году. В 1945 году, после войны, задержан, но позднее отпущен на волю. В 1952 году — после окончания оккупации Японии — он возвращается в политику и основывает свою партию, которая, впрочем, проваливается на выборах. В итоге он вступает в Либеральную партию и в 1953 году добивается избрания в парламент.
Спустя четыре года он становится премьером страны и в этом качестве добивается пересмотра оборонительного соглашения с США — оно было заключено после оккупации Японии и было составлено в интересах США (например, Вашингтон мог использовать размещенные в Японии войска в других азиатских странах без консультации с японским правительством и даже вмешиваться во внутреннюю политику страны). Версия соглашения, которую согласовал Киси, действует до сих пор: его правительство настояло, чтобы после пересмотра удалось добиться учета интересов самой Японии. Впрочем, внутри страны пересмотр соглашения вызвал самые масштабные в послевоенной истории протесты: многие политические силы, в том числе социалистические, требовали выйти из договора в принципе, считая его продолжением оккупации.
Киси умер в 1987 году.
Политическая карьера Синдзо Абэ началась в 1980-х годах. Выпустившись из института, Абэ устроился работать на предприятие Kobe Steel. Но спустя три года, в 1982-м, переходит на госслужбу, где добивается успехов: работает помощником министра иностранных дел и секретарем главы правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ). В 1993 году он решается идти на выборы в нижнюю палату японского парламента — и побеждает. Всего он будет избран в парламент 10 раз подряд.
В 2000 году дом в префектуре Ямагути, в котором живет Абэ, пять раз пытаются поджечь японские мафиози — члены якудза — за что один из них получил семь лет тюрьмы. Причиной в суде называлось то, что сторонник Абэ пообещал заплатить бандитам деньги за поддержку кандидата в мэры Симоносэки, победы которого добивался будущий японский премьер, но слова не сдержал.
Избравшись в парламент, Абэ попадает и в правительство: он входит в аппарат премьеров Ёсиро Мори и Дзюнъитиро Коидзуми. При последнем Абэ становится главным переговорщиком с Северной Кореей по вопросу похищенных спецслужбами японцев и в 2002 году сопровождает премьера в поездке в КНДР.
В апреле 2006 году Абэ избирают председателем ЛДПЯ, а уже в сентябре он становится премьером Японии. Когда он возглавил правительство, ему было 52 года, и он стал самым молодым премьером с 1941 года.
В качестве премьера Абэ сразу выступил с консервативных позиций. Например, он похоронил законопроект, который мог позволить женщине стать императрицей Японии (законодательство предусматривает наследование только по мужской линии).
Во внешней политике Абэ занимал жесткую линию по отношению к КНДР, пытался улучшить отношения с Китаем, добиться стратегического партнерства с Индией, а также пересмотреть положение ст. 9 Конституции Японии, которая предусматривала отказ Токио от права ведения войны и запрещала стране иметь вооруженные силы. После войны в Японии были лишь Силы самообороны, полномочия которых были ограничены.
Однако тогда консерватизм Абэ не встретил понимания у избирателя: при нем ЛДПЯ утратила контроль над верхней палатой японского парламента, и после этого партия впервые не стала правящей (способствовали этому и коррупционные скандалы в партии). Спустя три дня после начала новой парламентской сессии Абэ подает в отставку. В итоге премьером он пробыл всего год.
Оставив пост премьера, из политики Абэ не уходит, оставаясь депутатом парламента. ЛДПЯ, впрочем, продолжает терять популярность, и в 2009 году в Японии впервые после войны меняется правящая партия. Однако Демпартия Японии оказалась не в состоянии справиться с мировым финансовым кризисом и его влиянием на японскую экономику, пробыла у власти недолго, и в 2012 году правящей снова стала ЛДПЯ — под предводительством Синдзо Абэ и под предвыборным лозунгом «Вернем Японию». 26 декабря того года Абэ в каком-то смысле этот лозунг реализует — он снова становится премьером.
Вернувшись во власть, премьер Абэ на этот раз делает акцент на экономике: она стагнирует с 1990-х годов, а Япония рискует уступить звание второй экономике мира Китаю (это, впрочем, предотвратить так и не удалось). Он формулирует политику, которая позже получит название «абэномика», ее основные столпы — таргетирование инфляции, стимулирование экономической деятельности и структурные реформы в экономике. Результатом этой политики стал рост внутреннего спроса, который до тех пор стагнировал, и фондового рынка, а также падение курса японской иены. Рейтинг премьера, напротив, рос.
Абэ, однако, не отказывается от своих прежних взглядов и стремится пересмотреть официальный послевоенный пацифизм. Он провозглашает курс на «активный пацифизм», наращивает оборонные расходы, мотивируя их укрепляющимся Китаем, берет курс на переоснащение и укрепление Сил самообороны и добивается законодательного признания права Японии на коллективную самооборону (теперь Токио вправе прийти на помощь союзникам в случае, если те подвергнутся агрессии). Вместе с тем его правительство добивается пересмотра закона о гостайне и вводит более строгое наказание за ее разглашение (до десяти лет тюрьмы).
Меры по пересмотру пацифизма вызывают раскол в обществе: до половины населения выступают против пересмотра устоев, сформировавшихся в результате проигрыша Японии во Второй мировой. (На фото — митинг против реформ Абэ).
В качестве премьера Абэ наносит визиты в храм Ясукуни — считается, что в этом токийском храме покоятся души японских воинов, в том числе и военнослужащих времен Второй мировой и тех, кто был признан преступниками международным трибуналом. По этой причине посещение храма официальными лицами с середины XX века традиционно вызывают острую критику со стороны большинства соседей Японии. В 2013 году китайский МИД назвал посещение храма премьером «попыткой обелить историю агрессии и колониализма милитаристской Японии» и «оспорить итоги Второй мировой и послевоенного устройства мира». Жестко отреагировал и корейский МИД (японские войска в период оккупации Кореи угоняли женщин в сексуальное рабство — на официальном уровне вопрос получил название «проблема женщин для утешения»).
Другой скандал, косвенно связанный с мировоззрением японского премьера, разразится в 2017 году вокруг детского сада Моритомо гакуэн. Там дети продолжали зачитывать еще имперский рескрипт об образовании, содержащий строчки о величии Японской империи и об обязанности «в случае необходимости» защищать императорский трон. Однако проблемой стало не только это.
Руководство этого детского сада хотело развить учреждение и организовать еще и начальную школу. Но организацию заподозрили в махинациях с земельными участками: ее обвинили в том, что она нечестным путем приобрела территорию для строительства начальной школы по заниженной цене. Японская оппозиция настаивала, что к деятельности Моритомо гакуэн имели отношение Абэ и его супруга. Глава Моритомо гакуэн Ясунори Кагоике признала, что жена премьера передала организации крупную сумму в качестве пожертвования.
В том году это стало одним из главных политических скандалов Японии и вынудило Абэ осенью пойти на досрочные выборы.
Активную дипломатию Абэ проявлял на российском треке — он не раз говорил, что желает закрыть один из самых болезненных вопросов отношений двух стран и наконец подписать с Москвой мирный договор. СССР по политическим соображениям отказался подписать Сан-Францисский мирный договор 1951 года, и вопрос о принадлежности Южных Курил с тех пор Япония неоднократно поднимала (позиция Москвы в целом неизменна: по результатам Второй мировой они стали советскими, а ныне являются российской территорией, хотя бывали и попытки отступить от этой парадигмы). Вопреки расхожему мнению, Япония и Россия не находятся в состоянии войны (оно было прекращено Московской декларацией 1956 года), но и мирный договор странами так и не подписан.
Стремясь урегулировать отношения с Москвой, Абэ активно контактирует с Россией и президентом Владимиром Путиным (позднее, после отставки, он принесет извинения японцам за то, что заключить договор с Москвой так и не удалось). Абэ ездит на ПМЭФ и на ВЭФ, 26 раз встречается с Путиным и угощает его сакэ и обращается к нему «Дорогой Владимир».
Несмотря на заключение соглашений в экономической и гуманитарных сферах с Россией, добиться прорыва по главному направлению Абэ так и не сможет. Как потом говорил Абэ, в декабре 2016-го он понял, что Владимир Путин настроен на реальное разрешение вопроса. В 2018 году во время встречи сторон в Сингапуре России и Японии удалось наиболее близко подойти к соглашению. Но в дело вмешались внешние факторы. Абэ счел, что на ситуацию негативно повлияли взаимоотношения России и США, которые обострились из-за украинского конфликта и присоединения Крыма.
В отношениях с Китаем, который еще в начале 2010-х лишил Японию звания второй экономики мира, тоже хватало проблем. Начало десятилетия ознаменовалось инцидентами, накалившими обстановку: в 2010 году китайские рыболовные суда столкнулись с кораблем японской береговой охраны, а в 2012-м обострились противоречия вокруг островов, которые Китай называет Дяоюйдао, а Япония — Сэнкаку (эти острова, расположенные близ Тайваня, де-факто под контролем Токио, который выкупил их у частного владельца в 2012 году). На протяжении нескольких лет ситуация развивалась следующим образом: на необитаемые острова приезжали активисты одной из сторон, водружали там флаг, что тут же вызывало критику другой стороны. В Китае волна негодования приводила и к погромам. Япония настаивала, что один раз китайские боевые корабли даже наводили оружие на японские, а правительственная китайская «Жэньминь жибао» в 2013 году всерьез оценивала вероятность войны между двумя странами. Впрочем, постепенно страсти утихли сами по себе — ни к какому соглашению по спорной территории Пекин и Токио не приходили (и даже не пытались).
На посту премьера Абэ застал и смену эпох. Традиционное японское летоисчисление построено вокруг фигуры императора, и с каждым новом монархом начинается новый период, название которого является девизом правления августейшей особы. 30 апреля 2019 года японский трон покинул император Акихито, и впервые за 200 лет глава правящей династии менялся в стране не из-за смерти предыдущего. Императором был провозглашен его 59-летний сын Нарухито, и он провозгласил эпоху «Рэйва». Тогда традиционное японское летоисчесление в который раз «обнулилось», и наступил первый год Рэйва. Это слово, взятое из древней японской литературы, можно переводить по-разному: один из иероглифов означает в том числе «приказ», но японский МИД в итоге разъяснил, что название эпохи стоит трактовать как «красивая гармония».
До этого в Японии была эпоха Хэйсэй — «установление мира».
Император в современной Японии — фигура исключительно символическая и никаких реальных полномочий он не имеет, примерно как английская королева.
8 июля 2022 года Синдзо Абэ приехал в город Нара, древнюю столицу Японии, где выступал перед сторонниками (в стране грядут местные выборы). Там он был застрелен. Под подозрением 41-летний мужчина.
Абэ, оставивший должность премьера в конце 2020-го года, умер в больнице. Ему было 67 лет.