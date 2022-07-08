Синдзо Абэ умер после нападения

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 64,13 (-0,19) Инвестиции, 07 июл, 15:52
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 63,14 (+0,23) Инвестиции, 07 июл, 15:52
UC Rusal и «Норникель»: что стоит за возможным слиянием компаний Pro, 12:49
Тарпищев оценил шансы уроженки Москвы на победу в финале Уимблдона Спорт, 12:43
Замглавы «Аэрофлота» приговорили к семи годам за мошенничество Бизнес, 12:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:36
Успех с гарантией: тестируем бизнес-гипотезу через MVP по шагам Pro, 12:34
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 12:32
Минобороны сообщило об уничтожении комплексов Harpoon в Одесской области Политика, 12:32
Минобороны России сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Су-25 Политика, 12:29
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ЦБ изменит порядок тестирования инвесторов с 1 сентября Инвестиции, 12:29
В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картошки фри Бизнес, 12:16
Майнинговая компания Compass Mining объявила о сокращении персонала Крипто, 12:13
Улучшает память и заставляет тратить больше: свежие исследования о кофе Pro, 12:10
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 12:09
В России за сутки выявили 3,4 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 12:09
Политика ,  
0 

Синдзо Абэ умер после нападения

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Врачи зафиксировали смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, после того, как на него было совершено нападение во время речи в Наре, сообщает NHK. В политика выстрелили со спины.

Ранее экстренные службы, а также представители Либерально-демократической партии сообщали, что у Абэ, «предположительно, произошла остановка сердца», однако смерть тогда еще не была подтверждена. После нападения экс-премьер находился в тяжелом состоянии.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Синдзо Абэ Япония Либерально-демократическая партия Японии нападение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter