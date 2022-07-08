Политика ,
0
Синдзо Абэ умер после нападения
Синдзо Абэ
Врачи зафиксировали смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, после того, как на него было совершено нападение во время речи в Наре, сообщает NHK. В политика выстрелили со спины.
Ранее экстренные службы, а также представители Либерально-демократической партии сообщали, что у Абэ, «предположительно, произошла остановка сердца», однако смерть тогда еще не была подтверждена. После нападения экс-премьер находился в тяжелом состоянии.
Материал дополняется.