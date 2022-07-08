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Стрелявшим в Абэ оказался бывший военный

Мужчина по имени Тэцуя Ямагами служил в Морских силах самообороны Японии до 2004 года, его задержали. Бывший военный живет в префектуре Нара, где утром во время речи в Абэ выстрелили из пистолета. Данных о состоянии политика нет
Момент задержания Тэцуя Ямагами
Момент задержания Тэцуя Ямагами (Фото: Kyodo / Reuters)

В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которого днем 8 июля было совершено покушение, стрелял Тэцуя Ямагами, который раньше служил в Морских силах самообороны Японии, передает телеканал Nihon TV в Twitter со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны Японии.

Ямагами — 41-летний житель города Нара, где напали на Абэ. Мужчина служил в Морских силах самообороны Японии до 2004 года. Его уже задержали по подозрению в покушении на убийство.

Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Видео
Политика

О покушении на бывшего японского премьера стало известно утром 8 июля. Абэ выступал с речью в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента в городе Нара в центральной части страны. Телеканал уточняет, что выступление Абэ было запланировано на 11:10 по местному времени (5:10 мск), он должен был завершить речь в течение получаса. В 11:30 прозвучал выстрел. Репортер NHK, который находился на месте в момент нападения, утверждал, что слышал два выстрела.

По словам представителя Либерально-демократической партии Японии, которую ранее возглавлял Абэ, политику выстрелили в грудь. Ранее Nikkei писал, что выстрел произвели в спину из дробовика, однако полиция префектуры Нара уточнила, что стреляли из пистолета. Позднее Kyodo уточнил, что Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, однако у него открылось подкожное кровотечение в левой груди.

Экс-премьера госпитализировали. Телеканал NHK писал со ссылкой на полицейских, что у Абэ остановилось сердце, его решили доставить в больницу на вертолете. Один из правительственных чиновников сообщил NHK, что политик находится в тяжелом состоянии. Такие же данные приводит Nikkei.

При этом ТАСС утверждает со ссылкой на представителя пожарного управления префектуры Нара, что Абэ находится «в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена». По словам генерального секретаря кабинета министров Мацуно Хирокадзу, которого цитирует Kyodo, состояние Абэ «пока неизвестно и все еще подтверждается».

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После нападения на Абэ Национальное полицейское управление создало экстренный штаб. Хирокадзу поручил членам правительства, находящимся в отъезде, вернуться в Токио, передает агентство.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем.

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Теги
Татьяна Зыкина
Синдзо Абэ покушение на убийство Япония стрельба
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Политика
В Японии совершено покушение на экс-премьера Синдзо Абэ
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