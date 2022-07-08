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Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Новое видео

Синдзо Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в городе Нара. Политик умер в больнице. По данным полиции, нападавший использовал самодельное оружие

Video

Японские СМИ опубликовали новое видео с моментом нападения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, в результате которого он умер в больнице.

Политик произносил речь, когда на него произошло покушение. Экс-премьеру дважды выстрелили в спину — судя по кадрам, в первый раз нападавший не попал в цель. На записи также видно, как стрелявшего задержали и повалили на землю.

Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Видео
Политика

Абэ утром 8 июля выступал в городе Нара с речью в поддержку Либерально-демократической партии. В результате нападения политик получил ранения в шею и сердце. Издание Nikkei со ссылкой на экстренные службы писало, что у него, предположительно, произошла остановка сердца, действующий премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии. Спустя шесть часов экс-премьер умер.

«Дорогой Владимир» и эпоха Рэйва. Политический путь Синдзо Абэ
Фотогалерея 

Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами. В начале 2000-х годов он служил в Морских силах самообороны Японии. Его задержали на месте преступления. Мужчина сознался. На допросе он также сообщил, что испытывал неприязнь к некой «определенной группе», в которой состоял Абэ, поэтому решил напасть на политика.

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По данным полиции, при нападении Ямагами использовал самодельное оружие, а в его доме нашли взрывчатку.

Абэ было 67 лет. Он занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

Теги
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