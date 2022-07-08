В Японии сообщили о возможной остановке сердца Абэ после выстрела в спину

Местные СМИ сообщают, что у политика «предположительно произошла остановка сердца». По данным ТАСС, смерть Абэ не подтверждена. Он находится в тяжелом состоянии

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возможно, находится в состоянии остановки сердца, после того как на него было совершено нападение во время выступления в Наре. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на экстренные службы, а также телеканал Asahi со ссылкой на представителей Либерально-демократической партии, которую раньше возглавлял Абэ.

По данным Nikkei, экс-премьер находится без сознания и «предположительно у него остановилось сердце». Состояние политика оценивают как тяжелое.

При этом ТАСС пишет со ссылкой на представителя пожарного управления префектуры Нара, что Абэ находится «в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена».

Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу сообщил, что состояние Абэ «пока не известно и все еще подтверждается», уточняет Kyodo.

Как передает агентство, после нападения на Абэ Национальное полицейское управление создало экстренный штаб. Хирокадзу призвал членов правительства, находящихся в отъезде, вернуться в Токио.

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О нападении на Абэ стало известно ранним утром в пятницу, 8 июля. Он выступал с речью в Наре, во время которой получил выстрел в спину. Сначала появились сообщения, что в политика стреляли из дробовика, однако позже полиция префектуры Нара уточнила, что из пистолета.

Предполагаемого нападавшего вскоре задержали: им оказался 41-летний местный житель.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Свой окончательный уход в отставку он объяснял проблемами со здоровьем.