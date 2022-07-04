Белгородские власти заявили, что нет данных о новых погибших от удара

Возложение цветов около мемориала в память о погибших людях, Белгород (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

В результате обстрела Белгорода 3 июля погибли четыре человека, правительство Белгородской области не располагает данными о новых погибших, сообщили РБК в его пресс-службе. О том, что умер пятый человек, «РИА Новости» сообщила родственница погибших.

«Четыре человека погибли, как вчера и заявлял губернатор. На данный момент у нас нет информации об увеличении числа погибших», — сообщили РБК власти.

Глава региона Вячеслав Гладков накануне, 3 июля, указывал, что погибли три гражданина Украины и один россиянин, Следственный комитет, который по факту обстрела возбудил уголовное дело, заявил о трех погибших и двух пропавших без вести. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на родственницу погибших сообщило, что умерли пять человек, все они были из одной семьи.

«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, 22 девочке было бы и мальчику 16 было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — рассказала агентству родственница семьи Ирина. По ее словам, Ольга с детьми и матерью приехали в Белгород после начала спецоперации из Харьковской области, а ее муж получил российское гражданство шесть лет назад и жил в Белгороде со второй женой, она не пострадала.

Рано утром 3 июля Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна «серия громких звуков» и предположительно сработало ПВО. Затем он уточнил, что погибли три человека, четверо пострадали, двоих из них — десятилетнего ребенка и мужчину в тяжелом состоянии — доставили в больницу. В мэрии города сообщили, что более 70 домов получили различные повреждения.

В Минобороны России заявили, что удар по Белгороду нанесла Украина, используя ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами.