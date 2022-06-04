Минобороны сообщило о «критических потерях» ВСУ под Северодонецком

По данным Минобороны, некоторые подразделения лишились до 90% своего состава, сейчас они отступают в сторону Лисичанска. Ведомство обвинило Киев в подготовке провокации с подрывом цистерн с азотной кислотой и селитрой

Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения ВСУ понесли критические потери в боях за Северодонецк, некоторые из них потеряли до 90% личного состава, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова приводит в Telegram-канале российское Минобороны.

По его словам, сейчас украинские войска отступают от этого города в сторону Лисичанска.

«Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе <…> заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 т», — утверждают в Минобороны.

Ведомство полагает, что за счет подрыва цистерн с ядовитыми химическими веществами украинские войска хотели создать зону химического заражения и задержать наступление российских Вооруженных Сил России. После этого они собирались организовать провокацию и обвинить Россию в «в создании техногенной экологической катастрофы» и распространить эти данные в СМИ Украины и западных стран.

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