Минобороны сообщило о «критических потерях» ВСУ под Северодонецком
Подразделения ВСУ понесли критические потери в боях за Северодонецк, некоторые из них потеряли до 90% личного состава, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова приводит в Telegram-канале российское Минобороны.
По его словам, сейчас украинские войска отступают от этого города в сторону Лисичанска.
«Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе <…> заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 т», — утверждают в Минобороны.
Ведомство полагает, что за счет подрыва цистерн с ядовитыми химическими веществами украинские войска хотели создать зону химического заражения и задержать наступление российских Вооруженных Сил России. После этого они собирались организовать провокацию и обвинить Россию в «в создании техногенной экологической катастрофы» и распространить эти данные в СМИ Украины и западных стран.
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