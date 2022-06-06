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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского сообщил о его визите в Лисичанск

Зеленский посетил Лисичанск и Соледар, а ранее был в Запорожье. Минобороны сообщало, что в направлении Лисичанска отступают украинские военные из соседнего Северодонецка *
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский после Запорожья посетил Лисичанск и Соледар в Донбассе, его сопровождал глава офиса Андрей Ермак.

«После этого поехал с главой офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре», — сообщили в офисе главы государства.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что он посетил Запорожскую область, большая часть которой контролируется российскими военными. В ряде городов области действует военная комендатура, в оборот введен российский рубль.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск на западе республики и «почти вошли» в Северодонецк. Эти два крупных города составляют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию и оставались последними неподконтрольными ЛНР в границах Луганской области Украины. 28 мая Кадыров рассказал, что российские военные взяли Северодонецк под полный контроль. Позднее он уточнил, что жилой сектор города полностью находится под контролем российских военных, также зачищены здание управления Службы безопасности Украины и прилегающая к нему территория. «На промзоне есть чуть-чуть, остались шайтаны, там был большой взрыв, и мы проверяем, что дальше», — заявил Кадыров.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

4 июня Минобороны рассказало, что Вооруженные силы Украины понесли критические потери под Северодонецком, некоторые подразделения потеряли до 90% личного состава. Украинская армия стала отступать в сторону Лисичанска, заявили в ведомстве.

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник в ночь на 6 июня сообщил, что в Лисичанске уничтожили по меньшей мере шесть мест скопления техники, а оставшиеся группы украинских военных «будут уничтожены уже в ближайшее время». Кадыров говорил, что в городе уничтожили американские гаубицы с боеприпасами.


 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Зеленский Запорожская область Украина ЛНР Лисичанск Северодонецк
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