Песков заявил, что Россия никогда не будет доверять Западу

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Россия больше никогда не будет доверять Западу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC.

«Это будет длительный кризис. Мы больше никогда не будем доверять Западу», — сказал он.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины.

Запад ввел против России несколько пакетов санкций, которые затронули ее руководство, банки и некоторые сферы промышленности. Москва в ответ внесла государства, которые ввели против страны санкции, в список недружественных. Их обязали оплачивать газ в рублях. Также Россия запретила въезжать на свою территорию некоторым чиновникам, дипломатам и бизнесменам из США, ЕС и Великобритании и приняла другие симметричные меры.

О том, что восстановить прежние отношения с Россией или с ее руководством невозможно, говорили политики некоторых западных государств. В частности, такие заявления делали британский премьер Борис Джонсон, госсекретарь США Энтони Блинкен и финский премьер Санна Марин.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия подумает над перезапуском отношений с Западом, даже если он сам предложит это сделать. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не «заколачивать «окно в Европу», так как оно может пригодиться, но заявила, что пока «Россия в отношениях с таким Западом не нуждается».