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Матвиенко призвала не заколачивать «окно в Европу», которое пригодится

Сейчас Россия поддерживает с Европой минимальные необходимые контакты и двусторонние отношения не восстановятся до тех пор, пока Запад не перестанет пытаться разрушить Россию, считает глава Совета Федерации
Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

России не стоит заколачивать «окно в Европу», так как оно может ей пригодиться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить «окно в Европу», оно может пригодиться. Но пока не произойдут ментальные изменения в странах Европы, пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может», — сказала она.

По ее словам, России необходимы хотя бы минимальные контакты с Европой и сейчас она их поддерживает.

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«Но в условиях, когда политика направлена на разрушение нашей страны в ущерб интересам своих же граждан и экономик, отношения с таким Западом нам точно не нужны, и Россия в отношениях с таким Западом не нуждается», — считает спикер.

Матвиенко утверждает, что сейчас у России много партнеров, которые придерживаются схожих позиций. Это государства Латинской Америки, Азии и Африки, и Москва может расширить с ними взаимовыгодные связи.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины.

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Блинкен пошутил про отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт
Политика

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил, что Москва «серьезно подумает», возобновлять ли ей отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать. До этого заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков говорил в интервью телеканалу РБК что политики западных стран сами разрушили существовавшую «архитектуру взаимоотношений и безопасности» и что Москва и Запад уже не вернутся к прежним отношениям.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркивал, что не считает возможной нормализацию отношений лично с президентом России Владимиром Путиным после событий на Украине. О том, что восстановить отношения невозможно, высказала предположение и финский премьер Санна Марин, назвав ту же причину. Госсекретарь США Энтони Блинкен описал отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт «We are never ever getting back together» и заявил, что адресует эти слова лично Путину. Американский посол в России Джон Салливан, напротив, не исключил нормализацию диалога Москвы с Вашингтоном, хотя и «не в этом году».

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