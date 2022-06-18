«Перестройка правил»: участники ПМЭФ о восстановлении отношений с Западом

В Петербурге завершился международный экономический форум, который прошел на фоне волны западных санкций. РБК спросил участников форума, произойдет ли когда-нибудь восстановление отношений с Западом и на каких условиях

Антон Силуанов, глава Минфина

«Я думаю, что это неизбежно. Это выгодно и Западу, это выгодно и России. Поэтому это вопрос времени. Я думаю, что это будет решаться, естественно, исходя из взаимного согласия».

Максут Шадаев, министр цифрового развития

«Когда-нибудь точно произойдет, но на каких условиях — не знаю. Но думаю, это точно не произойдет в обозримой перспективе».

Алексей Сазанов, замминистра финансов

«Отношения между Россией и Западом восстановятся, когда появится взаимопонимание, когда мы научимся видеть мир глазами западных коллег, а они — нашими. Тогда появятся отношения, а их качество будет зависеть от уровня взаимопонимания. Каждый человек должен учитывать интересы и другого».

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Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

«Я абсолютно уверен, что произойдет восстановление. Безусловно, это будут некие новые правила. Но они вернут нормальную торговлю, отношения, и в том числе обмен, не только туристами, но и технологиями, научными знаниями и в образовании. Мы все равно к этому вернемся, просто сейчас идет перестройка самих правил. Правила будут определены».

Андрей Слепнев, министр по торговле ЕЭК

«Отношения с Западом мы наладить сможем. На партнерских условиях. Но для этого нужно некоторое время».

Алексей Лихачев, гендиректор «Росатома»

«Я оптимист. Считаю, надо стремиться, чтобы отношения были восстановлены. При этом очевидно, что они не будут такими, как в 90-х. Это должны быть равноправные отношения. Возможно, для этого потребуется очень большая корректировка позиции европейской элиты».

Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО)

«Восстановление отношений с Западом произойдет. Настоящая ситуация неестественна для двух сторон. Если говорить об условиях — они будут совершенно другими. Мне хочется верить, что [на условиях] намного более выгодных для нашей страны, чем было до этого».

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)

«На наших. Когда произойдет, то оно (восстановление) произойдет точно на наших условиях».

Руслан Саркисов, генеральный директор венчурного фонда «Восход»

«Россия слишком значимый участник мировой системы, как экономической, так и политической. Восстановление отношений будет происходить не быстро, но просто вычеркнуть нас не получится. К тому же западные страны, это только часть мира и, отнюдь, с не самыми высокими темпами экономического роста. Сейчас укрепляются торговые связи с Востоком, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. Выстраиваются новые логистические, производственные и, главное, технологические цепочки. Западный бизнес начинает призадумываться — а нужно ли разрывать окончательно отношения. Да, мы оказались отрезаны от целого набора привычных и удобных услуг, отказ от которых вызывает дискомфорт. Но в текущих условиях на первый план выходят возможности производства и наличия ресурсной базы. А вот экономики услуг подвергаются действительно сильному шоку — посмотрите на фондовые рынки сейчас. Поэтому восстановление отношений неизбежно, как и неизбежно изменение характера этих отношений: Россия больше не должна быть бездонным колодцем, добавленная стоимость от выкачанных ресурсов которой оседает на Западе. Мы должны стать как минимум полноценным экономическим и технологическим партнером с целью обеспечения собственной технологической устойчивости».

Алексей Гром, генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА»

«Конечно, восстановление произойдет. Восстановление отношений в интересах всех. Мир представляет из себя большой социум, где все друг от друга зависят и друг друга дополняют. Но почему-то возникают силы, которые пытаются противостоять этому объединению. Мы со своей стороны, в компании, не можем повлиять на все, но можем повлиять, чтобы отношения между транспортными компаниями и администрациями, нашими и европейскими, китайскими, были бы на том уровне, который позволяет находить совместные точки роста, а не возводить новые барьеры. Пока у нас это получается. Транспортная индустрия хороший пример — как страны, компании, люди могут быть вместе».

Ирина Яровая, депутат Госдумы

«Мир не может развиваться без России. Попытки сдерживания России — это попытки нечестного сдерживания. Дружить с Россией и инвестировать в нее очень выгодно. Потому что это всегда надежно, и это равное партнерство. Я бы сравнила то, что сегодня происходит в геополитике, с искусственным ледниковым периодом, когда США пытаются заморозить отношения, но пока замерзает только Европа. Россия очень сердечная страна, страна сильного характера. Конечно, сейчас непросто. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и мы этого никогда не скрывали и не действуем в логике, что мы отрезаем от себя мир. Но мы не будем поступаться нашими национальными интересами, потому что с этим связана стратегическая безопасность граждан России».

Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)

«У меня вопрос, а зачем? Зачем нам это сближение? То есть, наверно, когда-то оно произойдет, но вопрос-то не в этом. Я считаю, что страна должна развиваться исходя из своих интересов, из интересов тех партнеров, тех контрагентов, которые настроены, намерены строить с нами конструктивное сотрудничество. А удастся ли помириться с коллективным Западом это, мне кажется, второй вопрос».

Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма

«Это будет очень сильно зависеть от политической повестки. На уровне общения музейных институций — да, безусловно, мы услышали от всех наших партнеров, что как только возможности для продолжения диалога будут политически, они готовы возобновлять работу, они по-человечески готовы с нами работать с нашим музеем и с нашими институциями, но до тех пор, пока повестка военно-политическая остается такой тревожной и сложной, конечно, об этом не может быть и речи».

Полина Аскери, основатель Askeri Gallery

«На данный момент, слава богу, мои художники не отказались работать с Askeri Gallery, и все, кто представлен у нас — художники из Франции, Америки, Доминиканы, Южной Кореи, Италии, — все они остались. Но в последние два месяца мы пытаемся перевести деньги за оплату их работ и это достаточно проблематично, вызывает некоторые неудобства во взаимоотношении и понимании. <…> Мне кажется, культурный фон он очень важен. И одно дело — политическая история, а другое — культура, обмен культурным опытом между разными странами, национальностями, он безусловно важен и необходим для выстраивания правильного уровня жизни во всех странах, не только в нашей. Поэтому я считаю, что именно культура может послужить своего рода связующим звеном, мостом между разными странами, которые испытывают какие-то политические недопонимания».