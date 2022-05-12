Джонсон не увидел путей для нормализации отношений с Путиным

Премьер Великобритании сказал, что «ничего невозможного нет», но лично он не может себе представить, как налаживать с российским президентом отношения после событий на Украине

Борис Джонсон (Фото: Darren Staples / Getty Images)

Речи о нормализации отношений международного сообщества с президентом России Владимиром Путиным после событий на Украине не идет, заявил в эфире LBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я думаю, что раскаяние будет очень трудным для Владимира Путина. <...> Наверное, нет ничего невозможного, но я, хоть убей, просто не могу представить, как мы теперь можем заново нормализовать отношения с Путиным», — сказал Джонсон, обвинив российского президента в нарушении прав человека и международного права.

По мнению премьера, помириться с Путиным означало бы повторить ошибку 2014 года. Тогда западные страны осудили присоединение Россией Крыма и события в Донбассе, но в то же время продолжали вести с российским руководством переговоры. «Вы помните — нормандский процесс, минские соглашения. И Путин по сути использовал это для усугубления ситуации на Украине, он не позволил восстановить стабильность на востоке Украины», — напомнил Джонсон. Если Украина сейчас заключит «любое соглашение» с Россией, риск повторения подобной ситуации в будущем сохранится, уверен глава британского правительства.

«Никакой ренормализации, и позиция Великобритании по этому вопросу очень четкая», — подчеркнул он.

Джонсон уже выступал с аналогичной позицией в марте. Тогда он заявил, что «примиряться с тиранией» и пытаться восстановить отношения с Путиным, как это было сделано после событий 2014 года, — ошибочное решение. Британия, как и многие другие страны, резко осудила российскую военную операцию на Украине и ввела против Москвы несколько пакетов жестких санкций.

6 мая о невозможности прежних отношений с Россией из-за событий на Украине говорила премьер Финляндии Санна Марин.

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Посол США в России Джон Салливан, напротив, в конце марта допускал, что российско-американские отношения могут стать нормальными. «Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 марта заявил, что западные лидеры после начала боевых действий на Украине «как с цепи сорвались», потому что спецоперация противоречит их «антироссийским замыслам». Он сказал, что Россия не будет проявлять инициативу для налаживания отношений с другими странами, а понаблюдает за тем, «как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали».

Путин подчеркивал, что Москва готова взаимодействовать со всеми партнерами, которые этого хотят, и не собирается закрываться от мира, а другим государствам изолировать Россию не удастся.