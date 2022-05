Блинкен пошутил про отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню американской исполнительницы Тейлор Свифт, намекнув на то, что Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с руководством России. Трансляцию вел YouTube-канал Reuters.

«Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни «We are never ever getting back together» президенту [России Владимиру] Путину», — сказал Блинкен.

По словам дипломата, такой шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым».

После начала спецоперации на Украине многие западные страны, включая ЕС и США, ввели против России санкции. Под ограничения попали в том числе валютные резервы, финансовые и промышленные компании, а также высокопоставленные чиновники и военные. Кроме этого, в апреле США выслали из Вашингтона 10 российских дипломатов, доведя количество дипломатических работников из России до исторического минимума.

Россия называла западные санкции незаконными и не раз вводила зеркальные меры, в том числе против Блинкена и других первых лиц США. В конце марта замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения с западными странами сейчас хуже, чем в период холодной войны.