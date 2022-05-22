Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Блинкен пошутил про отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт Политика, 02:50
За сутки в России потушили более 7 тыс. га лесных пожаров Общество, 02:48
Захарова рассказала о попытках вербовки дипломатов спецслужбами Запада Политика, 02:22
Глава Центробанка Европы призвала регулировать криптовалюты Экономика, 02:02
Экс-посол сообщил об обмане США относительно вступления Украины в НАТО Политика, 01:34
Решетников призвал решать вопросы логистики для «разворота» России к Азии Политика, 01:00
ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах Общество, 00:56
Власти ДНР и ЛНР снизили курс гривны до 2 рублей Экономика, 00:47
Скандалы и позор «Спартака» вместо чемпионства. Чем запомнился сезон РПЛ Спорт, 00:46
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции Общество, 00:31
Вучич заявил о сопротивлении санкциям против Москвы «сколько сможет» Политика, 00:17
Глава генштаба США потребовал обновления армии из-за угрозы конфликта Политика, 00:10
Итальянский премьер заверил Зеленского во всесторонней поддержке Политика, 21 мая, 23:44
Пушилин сообщил о гибели военных ВСУ при попытке подрыва на «Азовстали» Политика, 21 мая, 23:25
Политика ,  
0 

Блинкен пошутил про отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню американской исполнительницы Тейлор Свифт, намекнув на то, что Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с руководством России. Трансляцию вел YouTube-канал Reuters.

«Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни «We are never ever getting back together» президенту [России Владимиру] Путину», — сказал Блинкен.

По словам дипломата, такой шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым».

Джонсон не увидел путей для нормализации отношений с Путиным
Политика
Борис Джонсон

После начала спецоперации на Украине многие западные страны, включая ЕС и США, ввели против России санкции. Под ограничения попали в том числе валютные резервы, финансовые и промышленные компании, а также высокопоставленные чиновники и военные. Кроме этого, в апреле США выслали из Вашингтона 10 российских дипломатов, доведя количество дипломатических работников из России до исторического минимума.

Россия называла западные санкции незаконными и не раз вводила зеркальные меры, в том числе против Блинкена и других первых лиц США. В конце марта замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения с западными странами сейчас хуже, чем в период холодной войны.

Материалы к статье
Теги
Энтони Блинкен Тейлор Свифт Военная операция на Украине Россия
Материалы по теме
Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Путиным и Зеленским
Политика
Французский политик заявил о неуклюжести Европы по отношению к России
Политика
Премьер Финляндии заявила о невозможности прежних отношений с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter