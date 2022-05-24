Лавров заявил, что Россия «подумает» над перезапуском отношений с Западом

Возобновление отношений с Россией целиком зависит от западных стран. Они могут выдвинуть свои предложения, когда преодолеют «остервенелость» и вспомнят о существовании России, однако в Москве подумают над ответом, сказал министр

Сергей Лавров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия «серьезно подумает», прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру», стенограмма опубликована на сайте МИДа.

«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась, <...> если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — сказал министр.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины.



После начала спецоперации Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Страны Запада, частности, государства Евросоюза, США, Великобритания и Канада ввели санкции против некоторых российских политиков и чиновников, а также членов их семей. Ограничения затронули банковский сектор и некоторые сферы промышленности. Кроме того, страны Запада начали массово высылать сотрудников российских дипмиссий. Москва ответила симметричными мерами и внесла все государства, которые ввели против нее санкции, в список недружественных стран. Оплату за газ для них по указу президента перевели в рубли.

В начале марта, еще до введения отдельных пакетов санкций, заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу РБК, что Москва и Запад уже не вернутся к прежнему уровню отношений. Он обвинил политиков западных стран в разрушении «архитектуры взаимоотношений и безопасности, которая существовала».

«Я уверен, что мы от этого дна оттолкнемся и начнем выправлять отношения. Для этого нужна политическая воля с Запада», — говорил дипломат, обращая внимание на готовность Москвы вернуться к переговорам с Соединенными Штатами.

Британский премьер Борис Джонсон заметил, что не видит возможности восстановить отношения лично с президентом России Владимиром Путиным после событий на Украине. При этом он подчеркнул, что «ничего невозможного нет». О невозможности вывести отношения на прежний уровень из-за событий на Украине говорила и финский премьер Санна Марин. В свою очередь, американский посол в России Джон Салливан допускал нормализацию диалога Москвы с Вашингтоном, хотя и «не в этом году».